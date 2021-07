Canon: Wann kommt die EOS R3? +++ Olympus: Was könnte das nächste Projekt sein? +++ Pentax: neues Standard-Zoom für APS-C offenbar vor der Tür +++ Samyang: Warum gibt es keine Objektive für Canon RF mehr? +++ Sony: nächste Woche kommt eine neue Kamera

Wann wird Canon endlich die EOS R3 präsentieren? Angekündigt hat Canon die Action-Spiegellose ja bereits vor einiger Zeit. Da steigt die Spannung nun mit jedem Tag. Einige Gerüchteköche hatten die offizielle Vorstellung der EOS R3 bereits für vergangenen Montag erwartet, parallel zur Ankündigung des RF 14-35mm F4 L IS USM – doch daraus wurde bekanntlich nichts. Jetzt gilt der Start der Olympischen Spiele in Tokio als nächster heißer Termin – also am oder um den 24. Juli herum. Einige Insider glauben indes, dass es durchaus noch länger dauern könnte, bis Canon die EOS R3 vollends enthüllt.

Olympus verspricht für den Herbst nicht nur neue Produkte, sondern etwas nebulös gleich auch noch ein völlig neues Projekt. Jetzt schwirrt es durch die Gerüchteküchen: was das wohl sein mag? Eine besonders heftig diskutierte Spekulation: Olympus könnte einen Smartphone-Hersteller demnächst mit Kameras versorgen.

Pentax bringt bald ein neues HD DA* 16-50mm f/2.8, und zwar im August. Das enthüllt ein kurzes Video, das Hersteller Ricoh Imaging dieser Tage auf Youtube veröffentlicht hat:

Von Samyang wird es wohl keine Objektive für Canon RF mehr geben. Das haben Firmenvertreter halb-offiziell auf diversen Social Media Plattformen bestätigt. Begründung „die Produktion sei aufgrund technischer Probleme eingestellt worden“. Wie photoscala aus Insider-Kreisen erfahren hat, dürfte der wahre Grund für den Herstellungsstopp ein anderer sein: derzeit gehen offenbare mehrere Kamerahersteller massiv gegen nicht-lizensierte Verwendung ihrer Objektiv-Bajonette vor.

Sony wird nächste Woche eine neue Kamera vorstellen. Das geht aus einem Kunden-Newsletter hervor, der dieser Tage versandt wurde. Welches Modell aus dem Hut gezogen wird, verrät Sony noch nicht. Es gilt indes als sicher, dass die ZV-E10 präsentiert wird. Sie wird eng verwandt mit der ZV-E1 sein, die sich explizit an Vlogger und Content Creator wendet. Allerdings soll die ZV E10 auf einer APS-C-Spiegellosen basieren.