Drei neue Objektive für das EOS R System

Jetzt auch für das EOS R System: RF 400mm F2.8 L IS USM und das RF 600mm F4 L IS USM

RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM – das weltweit erste AF-Makroobjektiv mit 1,4facher Vergrößerung

Krefeld, 14. April 2021. Neben der Ankündigung der sich noch in Entwicklung befindlichen professionellen spiegellosen Kamera EOS R3, die mit ihrer exzellenten Geschwindigkeit neue Maßstäbe setzt, stellt Canon heute auch drei neue RF Objektive vor: die Super-Teleobjektive RF 400mm F2.8 L IS USM und RF 600mm F4 L IS USM sowie das RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM.

Die beiden neuen Super-Teleobjektive sind ideal für die professionelle Natur- und Sportfotografie. Als erste Objektive der RF Serie verfügen sie über einen dualen Antrieb, der es den Kameras ermöglicht, schneller als je zuvor zu fokussieren. Profis halten damit selbst bei Serienbildfrequenzen von 30 Bildern pro Sekunde die Action zuverlässig fest. Das RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM ist das weltweit erste AF-Makroobjektiv mit 1,4-facher[i] Vergrößerung. Dieses Objektiv ist ein unverzichtbarer Partner für Foto-Begeisterte und Profis, die ihre kreativen Fähigkeiten mit den leistungsstarken Vorteilen der Kameras und Objektive des EOS R Systems erweitern möchten.

RF 400mm F2.8 L IS USM und RF 600mm F4 L IS USM – Super-Teleobjektive mit unglaublicher Fokussiergeschwindigkeit

Das RF 400mm F2.8 L IS USM und das RF 600mm F4 L IS USM basieren auf den erfolgreichen Modellen EF 400mm f/2.8 L IS III USM und EF 600mm f/4 L III USM – zwei beliebte Super-Teleobjektive für die professionelle Sport- und Naturfotografie. Während die Optik und die Mechanik der Objektive weitgehend mit den EF Versionen übereinstimmen, sind die Fähigkeiten dieser neuen Super-Teleobjektive auf einem deutlich höheren Niveau, da sie die Vorteile des revolutionären EOS R Systems und des RF Bajonetts von Canon voll ausschöpfen.

Die Objektive überzeugen mit ihrer unglaublichen optischen Leistung – auch dann, wenn sie mit den 1,4-fach und 2-fach RF Extendern verwendet werden. Die schnelle Fokussierung unddas reduzierte Gewicht mit der verbesserten Balance spielen bei der Verwendung mit einer Canon EOS R Systemkamera ihre Vorzüge aus.

Das RF 400mm F2.8 L IS USM und das RF 600mm F4 L IS USM verfügen über die herausragenden Eigenschaften der Canon RF Objektive, wie z.B. die Einstellung der Blende in 1/8-Stufen bei Videoaufnahmen und der erweiterte optische IS, eine Funktion, die durch das Kommunikationssystem des RF Bajonetts ermöglicht wird und bis zu 5,5 Belichtungsstufen[i] kompensiert. Darüber hinaus bieten die Objektive einen dualen Antrieb für einen noch schnelleren AF in zukünftigen Kameras. Dadurch können Profis selbst weit entfernte und sich schnell bewegende Motive aufnehmen, die nur für wenige Millisekunden eine optimale Gelegenheit zur Aufnahme bieten. Beide Objektive verfügen außerdem über drei manuelle Fokussiergeschwindigkeiten, die eine präzise Steuerung und einen vollständig manuellen Fokus ermöglichen – so lassen sich Anpassungen vornehmen, ohne den Modus zu wechseln. Darüber hinaus können zwei Fokuseinstellungen im Voraus gespeichert werden. Das spart Zeit, wenn schnell reagiert werden muss und ermöglicht bei Videoaufnahmen schöne Pull-Fokus-Effekte. Der Fokusring kann bei einigen Modellen der EOS R Serie auch als Objektiv-Steuerring verwendet werden.

Dank der Verwendung von Fluorit- und Super-UD-Glas sowie ASC- und Super Spectra-Vergütung bietet das RF 400mm F2.8 L IS USM selbst bei maximaler Blendenöffnung von F2.8 eine außergewöhnliche Schärfe über das gesamte Bildfeld. Das RF 600mm F4 L IS USM überzeugt mit minimaler Verzeichnung, und das Streulicht wird selbst bei der maximalen Blendenöffnung von F4 auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis: professionelle Bilder in höchster Qualität von der Bildmitte bis zum Rand. Das RF 600mm F4 L IS USM bietet mit der hohen Lichtstärke von 1:4 wie auch das RF 400mm F2.8 L IS USM mit seiner hohen Lichtstärke von 1:2,8 eine Bildstabilisierung von bis zu 5,5 Belichtungsstufen, die Verwacklungen auch bei schwach beleuchteten Umgebungen reduziert. Das sind perfekte Voraussetzungen, wenn unter jeder Bedingung ein gelungenes Bild gemacht werden soll.

Beide Objektive sind leicht und wurden auf die harten Anforderungen des professionellen Einsatzes optimiert. Ganz gleich, ob auf einem verregneten Spielfeld oder einer staubigen Safari – die Objektive bewähren sich mit ihrer legendären Verarbeitungsqualität der L-Serie und der wärmereflektierenden weißen Außenfläche.

RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM – das perfekte Makro- und Porträtobjektiv

Das RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM ist ein wirklich vielseitiges Objektiv und ein Muss für Profis, Semiprofis und Foto-Begeisterte, die sich bei der Makro-, Stillleben- und Porträtfotografie verwirklichen möchten. Das überdurchschnittlich hohe Vergrößerungsverhältnis von 1,4:1 wird durch die Innenfokussierung des Objektivs und das kurze Auflagemaß ermöglicht. Es erlaubt die Erfassung außergewöhnlicher Details im Nahbereich. Die schmeichelhafte Brennweite von 100mm bei Blende F2.8 ist perfekt für alle, die eindrucksvolle Porträtaufnahmen machen wollen.

Zusätzlich zu seiner unglaublichen Vergrößerung zeichnet sich das neue Objektiv durch ein herausragendes Merkmal aus – eine Verbesserung gegenüber der EF Version, dem EF 100mm f/2.8 L Macro IS USM: Ein neuer variabler und einstellbarer Objektivring zur Steuerung der sphärischen Aberration. Das Aussehen des Hintergrund- und Vordergrund-Bokehs lässt sich verändern und gleichzeitig kann ein Weichzeichner-Effekt auf dem Motiv erzeugt werden. Die Lichtstärke von 1:2,8 ermöglicht mit 9 Blendenlamellen eine geringe Schärfentiefe und ein attraktives Bokeh. Das RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM bietet die professionelle Bildqualität der gesamten Canon RF Objektivserie und sorgt mit seiner fortschrittlichen Objektivkonstruktion von der Bildmitte bis zum Rand für scharfe, kontrastreiche Bilder.

Das RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM bietet außerdem für gelungene Aufnahmen aus der freien Hand einen optischen Bildstabilisator für bis zu 5 Belichtungsstufen, bzw. einen koordinierten IS für bis zu 8 Belichtungsstufen (nach CIPA-Standard), wenn es mit einer EOS R5 oder einer EOS R6 verwendet wird. Der Dual Nano USM AF sorgt für einen gleichmäßigen, präzisen und schnellen Autofokus, der nahezu geräuschlos arbeitet, während gleichzeitig das so genannte Focus-Breathing unterdrückt wird – ideal für Filmaufnahmen und in der Postproduktion beim Focus Stacking.

Preise und voraussichtliche Verfügbarkeiten

RF 400mm F2.8 L IS USM: 12.999,00€, August 2021

RF 600mm F4 L IS USM: 13.999,00€, August 2021

RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM: 1.549,00€, Ende Juli 2021

[i] Basierend auf CIPA-Teststandards.

[i] Unter Autofokus-Wechselobjektiven für spiegellose Vollformatkameras. Canon Untersuchung, Stand 13. April 2021