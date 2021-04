Rollei hat seinen Gimbal noch kompakter gemacht

Steady Butler Mobile 3 kann jetzt zusammengeklappt werden

Hamburg/Norderstedt, 12.04.2021. Der neue Smartphone-Gimbal Steady Butler Mobile 3 wird alle Smartphone-User freuen, denn er kommt mit fantastischen Neuerungen. Beispielsweise ist er sehr viel kompakter als sein Vorgänger und lässt sich sogar zusammenfalten. Dadurch ist er leichter zu transportieren und findet problemlos bei der Foto-Ausrüstung Platz – zusammengeklappt ist er nur 15,6 cm groß und sein Gewicht beträgt lediglich 340 g.

Eine weitere spannende Neuerung: Egal, ob Hoch- oder Querformat benötigt wird, der Steady Butler Mobile 3 kann per Knopfdruck das Format wechseln und so Instagram-Posts und TikTok-Aufnahmen perfekt in Szene setzen. Manuell gesteuert wird er mit dem integrierten Joystick.

Die zugehörige App namens „Smart Gimbal 2“ verfügt nun außerdem über einen „Vlog“-Modus. Ist er aktiviert, lassen sich verschiedene voreingestellte Szenarien auswählen, die der Gimbal teils vollkommen automatisch ausführt. Wie sehr sich der Gimbal bewegen soll, kann mit den drei Modi Schwenk-Folge-Modus, Folge-Modus und Sperr-Modus variiert werden.

Weitere technische Informationen finden Sie im angehängten PDF. Der Steady Butler Mobile 3 ist ab sofort für 69,99 € unter www.rollei.de/gimbals erhältlich.