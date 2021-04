Canon: Nächste EOS M mit IBIS? +++ Laowa: 33mm F/0.95 für Sony E gesichtet +++ Sigma: steht 35mm F/1.4 DG DN Art vor der Tür? +++ Samyang: AF 12mm F/2.0 für Sony-APS-C aufgespürt +++ Sony: ist 14mm F/1.8 GM schon fertig? +++ Tamron: zwei neue Objektive für Sony E durchgesickert +++ Voigtländer: Neues für Leica M in Kürze.

Canon hat ein Patent veröffentlicht, das einen sensorbasierten Bildstabilisator (IBIS) in einem kleinen Kameragehäuse beschreibt. Die dazugehörigen Illustrationen zeigen unter anderem eine stilisierte EOS M. Nachdem Insider in jüngster Vergangenheit Canon wiederholt schwindendes Interesse am EOS M-System nachgesagt haben, könnte das jüngste Patent daraufhin deuten, dass Canon doch noch mit der EOS M plant.

Laowa wird wohl im Laufe dieser Woche ein sehr interessantes Objektiv für Sony E präsentieren: das 33mm F/0.95. Ein entsprechender Entwirf für eine Anzeige ist auf Weibo, dem chinesischen Pendant zu Twitter, aufgetaucht. Die sehr lichtstarke Festbrennweite für APS-C mit manuellem Fokus soll in China rund 3000 Yuan kosten, also knapp 400 Euro. Ob und zu welchem Preis auch zu uns kommt, ist derzeit unklar.

Sigma bringt offenbar schon bald ein weiteres für Sony E optimiertes Objektiv, das 35mm F/1.4 DG DN Art. Es wird wohl das bisherige 35er mit F/1.4 ersetzen, das noch auf einem DSLR-Design basiert.

Auch von Samyang wird ein neues Objektiv für Sony E erwartet, das AF 12mm F/2.0. für APS-C. Mögliche Vorstellung: bereits im Laufe dieser Woche.

Von Sony steht ebenfalls das nächste Objektiv vor der Tür, das 14mm F/1.8 GM (SEL14F18GM). Das lichtstarke Super-Weitwinkel wurde bereits in der Öffentlichkeit gesichtet, erste Beispielfotos, die angeblich mit dem Objektiv aufgenommen wurden, kursieren bereits im Netz.

Tamron hat zwei neue Zooms für Sony E fertig: das Super-Telezoom 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD sowie das Weitwinkelzoom 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD für APS-C. Bekannt geworden sind die nächsten Tamron-Zooms für Sony E durch zwei Prospekte, die der japanische Gerüchtekoch Nokishita ausgegraben hat. Auch ein offizielles Präsentationsdatum wollen Insider bereits kennen: Nächste Woche Donnerstag soll Tamron demnach die Schleier lüften.

Von Voigtländer wird in Kürz ein neues Objektiv in zwei Varianten für Leica M erwartet: ULTRON Vintage Line 28mm f/2 Aspherical Type I VM und ULTRON Vintage Line 28mm f/2 Aspherical Type II VM.