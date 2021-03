Arbeitet Canon an einer Systemkamera mit gebogenem Sensor? +++ Bringt Fujifilm bald die nächste günstige Mittelformat-Kamera? +++ Steht MFT-Sensor mit 45 Megapixel vor der Tür? +++ Hat Nikon die Z9 bereits fertig? +++ Was kommt da von Olympus? +++ Welches Objektiv bringt Sony wohl als Nächstes?

Canon tüftelt offensichtlich an einer Systemkamera mit gebogenem Sensor. Das geht aus einer Patentschrift hervor, die jetzt hochgespült wurde. Sie beschreibt gleich mehrere Festbrennweiten von 50mm bis 100mm. In Kombination mit einem „curved sensor“ könnten diese Objektive insbesondere in den Randbereichen eine deutlich gesteigerte Bildqualität liefern. Zudem erlauben an einen gebogenen Bildwandler angepasste Objektive einfache aber dennoch besonders lichtstarke Konstruktionen. Und so hat Canon in seiner Patentschrift gleich einmal vier Objektive mit Lichtstärke F1.0 hinterlegt.

Für Fujifilm war die kürzlich vorgestellte GFX100S offenbar erst der Anfang der diesjährigen Mittelformat-Neuvorstellungen. Wie die Gerüchteköche von Fujirumors erfahren haben wollen, könnte schon bald eine GFX50S MKII kommen. Sie soll denselben 50-Megapixel-Sensor wie die ursprüngliche GFX50S erhalten, aber weniger kosten als die GFX100S mit 100 Megapixel (UVP: XXX Euro).

Kommt für Micro-Four-Third-Kameras bald ein 45-Megapixel-Sensor mit Quad-Pixel-AF von Sony? Das kursiert jedenfalls seit einiger Zeit im chinesischen Netzwerk Weibo, Gerüchteköche hierzulande tischen es genüsslich auf. Von Sony selbst gibt es keinerlei Indizien dafür. Zeit für einen neuen MFT-Sensor wäre es inzwischen allerdings sicherlich.

Von Nikon dürfte schon bald eine neue Kamera kommen. Darauf deutet der bislang unbekannte Akku EN-EL18d hin, den Nikon kürzlich unter anderem in Russland registriert hat. Jetzt schießen natürlich die Spekulationen ins Kraut: Hat Nikon vielleicht schon die erst kürzlich angekündigte Z9 fertig?

Neues kommt auch bald von Olympus. Das Unternehmen hat eine neue Kamera registriert. Von ihr bist bislang allerdings nur die WiFi-Frequenz bekannt: 2,4 GHz. Das deutet eher auf ein Einsteiger- oder Mittelklasse-Modell hin. Spitzenkameras funken heute üblicherweise (auch) mit 5 GHz.

Sony könnte als Nächste ein FE 14mm F1.8 GM bringen. Erste Bilder des Objektivs kursieren bereits im Netz. Wann und zu welchem Preis das lichtstarke Superweitwinkel kommt – unklar.