Mit Farbfolien und Schablonen: Rollei bringt optischen Fokus-Spotvorsatz mit 150-mm-Linse auf den Markt

Hamburg/Norderstedt, 11.03.2021. Der neue optische Fokus-Spotvorsatz von Rollei verfügt über eine 150-mm-Linse, womit auf das Motiv fokussiert werden kann. Dank des Bowens-Anschlusses (S-Type) ist der Lichtformer außerdem mit allen Rollei-Blitzen und Dauerlichtern kompatibel und eignet sich somit als optimale Ergänzung zum Licht-Equipment.

Und das funktioniert so: Der Fokus-Spotvorsatz wird einfach an einem Studioblitz/Dauerlicht angebracht und anschließend mit einer der mitgelieferten Schablonen oder auch Farbfolien kombiniert. Dann lässt sich Blitz/Dauerlicht und Fokus-Spotvorsatz nutzen, wie ein Spotvorsatz auch sonst genutzt werden würde. So bringt die Produktneuheit ganz einfach Muster und Farbe ins Foto und schafft zahlreiche kreative Möglichkeiten.

Mit den Schatten, die die mitgelieferten Schablonen erzeugen, wirken die Motive nun, als würde das Model beispielsweise unter einem Fenster sitzen, durch das einige Strahlen der untergehenden Sonne fallen. Aber nicht nur eine Fenster-Schablone wird mitgeliefert, sondern auch noch viele weitere interessante Muster und Farben.

Im Lieferumfang sind die Linse, eine Linsentasche, acht Lichteffekt-Karten (zum Beispiel Fenster, Kreis mit Streifen, Fenster mit Plissee), ein Kartenhalter, fünf Farbfolien (rot, orange, gelb, grün und blau) und ein Folienhalter enthalten. Ab sofort ist der optische Fokus-Spotvorsatz für 249 € (UVP) unter https://www.rollei.de/fokus-spotvorsatz erhältlich.