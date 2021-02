Megadap MTZ11 Autofokus-Adapter Leica M an Nikon Z

Autofokus-Funktion für manuelle Objektive an Nikon Z Systemkameras

Der Megadap MTZ11 verwandelt manuelle Objektive ganz einfach in Autofokus-Objektive für die spiegellosen Nikon Z Systemkameras. So werden nicht nur aktuelle, manuell fokussierbare Objektive von z.B. LAOWA, 7Artisans und TTArtisan, sondern auch die meisten alten Linsen zum Autofokus-Objektiv. Dabei passen Objektive mit Leica M Bajonett direkt an den Adapter, für Objektive mit anderen Anschlüssen gibt es passende Adapter.

Ein starker und sehr präziser Motor im Megadap MTZ11 Autofokus-Adapter bewegt das Objektiv bis zu 6,5 mm vor und zurück und stellt die Schärfe somit schnell und perfekt ein. Funktionen der Nikon Z Kameras wie Phasen-AF, Gesichts- und Augenerkennung bleiben bestehen. Unterstützt werden zudem AF-S, AF-C sowie AF-F. Dank patentiertem, kreisförmigen Verlängerungsmechanismus lassen sich neben kompakten Weitwinkelobjektiven auch schwerere Telelinsen bis 500g verwenden.

Für künftige Softwareänderungen hat der Megadap MTZ11 Autofokus-Adapter einen praktischen Micro-USB- Port an Bord.

Es erfolgt keine Übertragung der Objektivdaten an das Kameragehäuse. Die Blendeneinstellung erfolgt weiterhin manuell am Objektiv.

Verfügbarkeit und Preis:

Der Megadap MTZ11 Autofokus-Adapter Leica M an Nikon Z ist für 399,- € UVP im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet ab Mitte März 2021.