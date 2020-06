Skylum hat erneut tolle Pakete rund um die leistungsstarke Bildbearbeitung Luminar 4 geschnürt und bietet alles zu sagenhaft günstigen Preisen an. Bereits beim günstigsten der drei Pakete, dem Basic Bundle, sparen Sie über 50 Euro. Das Beste dabei: Mit Ihrem Gutschein-Code hier auf photoscala wird alles noch einmal 10 Euro günstiger. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit!

Luminar 4 ist ein einfach zu bedienendes Bildbearbeitungsprogramm, das uns im Test gut gefallen hat. Inzwischen hat Hersteller Syklum bereits zwei Updates nachgelegt – im aktuellen Luminar 4.2 gibt es noch mehr Möglichkeiten zur Porträt-Retusche und Himmels-Montage.

Jetzt hat Hersteller Skylum rund um Luminar 4 drei tolle Pakete geschnürt, mit denen Sie kräftig sparen. Schon das kleinste Paket, das „Baisc Bundle“, ist mit 79 Euro günstiger als sonst Luminar 4 alleine. Darin enthalten sind zusätzlich die aktuelle Ausgabe des Fotomagazins Chip Foto-Video, 25 dramatische Himmelsfotos für Ihre eigenen Montagen und ein 10-Euro-Gutschein für den Kameravermieter Gearflix.

Im „Creative Bundle“ gibt es obendrein exklusive Looks für Porträtfotos oder ein e-Book für Luminar 4 dazu – und das alles für nur 89 Euro! Und das „Pro Bundle“ für 99 Euro legt noch cinematische Looks und ein Gratis-Jahr auf dem Foto-Shop Pictrs.com (Wert: 154,80 Euro!) dazu.

Noch mehr sparen mit photoscala

Das ist jedoch noch nicht alles: Als Leser von photoscala erhalten Sie auf alle drei Angebote nochmals 10 Euro Rabatt zusätzlich. Geben Sie dazu einfach im Laufe des Bestellprozess den Rabatt-Code PHOTOSCALA ein.

Aber zögern Sie nicht zu lange! Das tolle Angebot gilt nur bis zum 15. Juni 2020, 14:00 Uhr!

Und hier noch einmal alle Mega-Bundle-Angebote im Überblick:

Basic-Bundle-Angebot: Luminar 4 + Burst of Drama Sky Paket von Stefan Schäfer + 10 Euro Rabatt bei Gearflix.com + CHIP FOTO-VIDEO Ausgabe 6/20 gratis für nur 69 Euro (mit Rabatt-Code PHOTOSCALA).

Creative-Bundle-Angebot: Luminar 4 + Burst of Drama Sky Paket von Stefan Schäfer + 10 Euro Rabatt bei Gearflix.com + CHIP FOTO-VIDEO Ausgabe 6/20 gratis + Family Portrait Looks + Kapitel aus „So geht das in Luminar 4“+ komplette Version Steganos Privacy Suite für für nur 79 Euro (mit Rabatt-Code PHOTOSCALA).

Pro-Bundle-Angebot: Luminar 4 + Burst of Drama Sky Paket von Stefan Schäfer + 10 Euro Rabatt bei Gearflix.com + CHIP FOTO-VIDEO Ausgabe 6/20 gratis + Family Portrait Looks + Kapitel aus “So geht das in Luminar 4”+ komplette Version Steganos Privacy + Cinematic Looks + Pictrs Professional Plan 12 Monate gratis für für nur 89 Euro (mit Rabatt-Code PHOTOSCALA).