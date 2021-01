Die Fujifilm X-E4 ist ab heute die kleinste und leichteste Systemkamera der X-Serie. Bedienkonzept und Technik übernimmt sie weitgehend von der X-S10, auf einen Bildstabilisator muss die kompakte X-E4 verzichten. Ab Ende Februar 2021 soll die X-E4 erhältlich sein, solo für knapp 900 Euro, im Kit mit dem runderneuerten Pancake XF27mm F2.8 R WR für ca. 1050 Euro.

Lange war nicht klar, ob Fujifilm für die X-E3 noch eine Nachfolgerin plant, heute lüftet sich der Schleier – die X-E4 kommt! Sie übernimmt ab sofort die Rolle des kleinsten und leichtesten Mitglieds in der Familie der Fuji-X-Systemkameras. Dabei spart Fujifilm nicht an der Technik, sie übernimmt die X-E4 weitgehend von der X-S10. Unter der Haube steckt also ein APS-C-Sensor mit 26,1 Megapixel Auflösung in aufwändiger X-Trans-Technik, wie er auch in den Spitzenmodellen der X-Familie zum Einsatz kommt.

Dabei fällt die Kamera mit einem Gewicht von deutlich unter 400 Gramm sehr leicht und kompakt aus. Möglich wird es unter anderem dadurch, dass die X-E4 auf einen stabilisierten Sensor verzichtet. Bei der Technik gibt’s jedoch keine Abstriche: Der Autofokus soll innerhalb von 0,02 Sekunden scharf stellen und sogar noch bei einem Lichtwert von -7 EV die Schärfe zuverlässig nachführen.

Bestens zur neuen X-E4 passt das sehr flache Pancake-Objektiv XF27mm F2.8 R WR, das Fujifilm heute ebenfalls präsentiert. Das gegen Staub und Spritzwasser abgedichtete Normalobjektiv weist ungeachtet seiner sehr kompakten Bauweise eine hochwertige optische Konstruktion auf. Fujifilm wird die X-E4 mit dem XF27mm F2.8 R WR auch als Set anbieten.

Die Fujifilm X-E4 soll Ende Februar in den Varianten Schwarz und Silber auf den Markt kommen und ohne Objektiv 899 Euro kosten. Das Kit mit dem neuen XF27mm F2.8 R WR wird für 1049 Euro angeboten.

Pressemitteilungen von Fujifilm Deutschland: