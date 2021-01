Samyang erweitert Reihe der Cine-Video-Objektive VDSLR MK2 um 14 mm T3,1 Weitwinkel

Samyang, der koreanische Hersteller von Präzisionsobjektiven, erweitert seine VDSLR MK2 Objektivreihe um das MF 14mm T3,1 VDSLR MK2. Die überarbeitete Neuauflage der beliebten Cine-Objektive mit zusätzlichen innovativen Features kam im August 2020 heraus.

Das Line-Up bietet Kameraleuten und Filmemachern die Möglichkeit, sich günstig eine hochwertige Auswahl an professionellen Cine-Objektiven zusammenzustellen, für etablierte Profis eignen sich die Objektive ideal als Zweitset. Für Verleiher sind die Objektive der VDSLR MK2 Reihe als besonders kleine und tragbare Alternativen interessant fürs Portfolio.

Mit dem Erscheinen des MF 14mm T3,1 VDSLR MK2 sind nun die fünf Brennweiten 14 mm, 24 mm, 35 mm, 50 mm und 85 mm je mit den folgenden sieben Mounts erhältlich: Canon EF, Nikon F, Canon RF, Sony E, Fuji X, Canon M und MFT. Sie decken alle den Vollformat-Bildkreis ab und sind besonders lichtstark. Die Auflösung reicht über 8K hinaus.

Das 14 mm VDSLR MK2 Objektiv verfügt über eine Offenblende von T3,1. Fokus und Blende sind stufenlos verstellbar und verfügen über je einen Zahnkranz für Follow Focus. Die Zahnkränze sind bei allen MK2 Objektiven einheitlich positioniert, so dass der Objektivwechsel im Rig mit dem geringstmöglichen Aufwand erfolgen kann. Der Fokusweg liegt bei 139 Grad.

Die bewährte optische Konstruktion wurde weiter verbessert. An Sonderlinsen finden sich 1x ASP (asphärisch), 3x HR (hochbrechend), 1x H-ASP (hybrid-asphärisch) und 2x ED (aus Glas mit besonders starker Dispersion). Ebenfalls erwähnenswert ist die kompakte Bauform, die das Objektiv für eine Verwendung auch an der Handkamera, an Drohnen oder Gimbals prädestiniert.

Die Iris wurde deutlich verbessert, statt bisher 8 sorgen nun 9 abgerundete Lamellen bei jeder Blendenstufe für eine runde Öffnung. Diese Weiterentwicklung garantiert ein ausgewogenes Bokeh mit runden Highlights sowie spektakuläre Sonnensterne bei Spitzlichtern. Ein Wetterschutz am Mount sorgt für Schutz vor Staub, leichtem Regen und Schnee. Somit steht einem Dreh mit der VDSLR MK2 Reihe auch bei unliebsamem Wetter nichts entgegen.

Sämtliche Glaslinsen sind mit dem bewährten, Samyang-eigenen Ultra-Multi-Coating (UMC) versehen, welches die optische Qualität der Abbildung spürbar verbessert. Aberrationen, Geisterbilder und Lens Flares werden dadurch vermieden.

Beim Design der neuen Objektive wurde auf gute Lesbarkeit und ein angenehmes Handling Wert gelegt, um den hohen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Die Skalen sind nun auf beiden Seiten der VDSLR MK2 Objektive so positioniert, dass sie beim Dreh bequem abzulesen sind. Im Gegensatz zu den anderen Brennweiten der Reihe kann die Gegenlichtblende beim MF 14mm T3,1 nicht abgenommen werden. Das Modell für Canon RF verfügt über einen rückwärtigen Folienfilterhalter. Jedes Objektiv wird mit zwei Schutzdeckeln sowie einer Aufbewahrungstasche geliefert.

Das Objektiv kann ab sofort bei WALSER, dem Distributor für Samyang in Deutschland und Österreich, bestellt werden. Der Preis wird noch bekanntgegeben.