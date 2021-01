Neues Familienmitglied: Das 35 Millimeter F1.4 G Master Vollformat-Objektiv von Sony

Das kompakte und vielseitige Allround-Objektiv FE 35 Millimeter F1.4 GM ist ideal für Landschafts- und Street-Fotografie sowie Porträtaufnahmen geeignet. Zudem verschafft es auch Videografen zusätzliche Mobilität.

Berlin, 13. Januar 2021. Die gefeierte G Master Vollformat-Objektivserie von Sony bekommt Zuwachs: Das FE 35 Millimeter F1.4 GM (Modellbezeichnung SEL-35F14GM) eröffnet Fotografen und Videofilmern vielseitige Ausdrucksmöglichkeiten mit erstklassiger Bildqualität und exzellentem Bokeh in einem extrem kompakten und leichten Design. Im Zusammenspiel mit den Kameras von Sony bietet das SEL-35F14GM hochentwickelte Fokussierfunktionen für ein breites Spektrum von Anwendungen wie Landschafts-, Porträt- und Straßenaufnahmen, beim Fotografieren wie auch beim Filmen. Das macht das FE 35 Millimeter F1.4 GM zu einem Muss für alle Sony E-Mount-Nutzer.

„Sony hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt durch die Kraft von Kreativität und Technologie mit Emotionen zu füllen. Diese Philosophie hat uns auch zur Entwicklung des SEL-35F14GM geführt, das Fotografen helfen wird, all die Momente perfekt einzufangen, die für immer bewahrt werden sollten“, so Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging, Sony Europe. „Die exzellente Auflösung und die intelligente Fokussiertechnologie, verpackt in einem kleinen, leichten Design, machen das FE 35 Millimeter F1.4 GM zu einem unverzichtbaren Objektiv, das keine Kompromisse bei der Bildqualität eingeht.“

Kompaktes Objektiv mit hervorragender Auflösung

Das erstklassige optische Design und die hochentwickelte Fertigungstechnologie von Sony ermöglichen atemberaubende Kontraste, eine außergewöhnliche Auflösung, großartige Bokeh-Effekte und eine präzise Fokussierleistung. Und das bei einem kompakten Objektiv, das bequem in die Handfläche passt, lediglich 524 Gramm wiegt und nur 76 x 96 Millimeter mit einem Filterdurchmesser von 67 Millimeter misst. Zwei XA (Extreme Aspherical)-Objektivelemente stellen sicher, dass die hohe Auflösung über den gesamten Bildbereich gewahrt bleibt. Das kompakte 35-Millimeter-Objektiv ist nicht nur ausgesprochen mobil und handlich, sondern leistet auch bei schwierigen Lichtverhältnissen bewundernswerte Dienste. Ein ED-Glaselement und andere optische Verfeinerungen unterdrücken effektiv sowohl chromatische Abbildungsfehler als auch violette Farbsäume und sorgen so für atemberaubende Bilder.

Eindrucksvolles Bokeh in G Master Qualität

Das FE 35 Millimeter F1.4 GM hat dank seiner Konstruktion mit elf Lamellen eine nahezu kreisrunde Blende – ein Qualitätsmerkmal, das bei einem so kompakten Objektiv Seltenheitswert hat. Die präzise Korrektur sphärischer Abweichungen in der Design- wie auch Produktionsphase unterstützt ein wunderschönes G Master Bokeh, das die Motive eindrucksvoll hervortreten lässt.

Die beiden innovativen XA-Elemente gewährleisten großartige Nahaufnahmen mit sanften, gleichmäßigen Bokeh-Effekten. Die maximale Blendenöffnung von F1.4 und die Flexibilität bei der Wahl der perfekten Aufnahmedistanz (Mindestfokussierabstand von nur 27 Zentimetern bei 0,23-facher maximaler Vergrößerung im Autofokus-Modus) sorgen gemeinsam für hervorragende kreative Kontrolle und ein atemberaubendes Bokeh bei Foto- und Videoaufnahmen.

Optimierte Fokussierung für perfekte Bilder

Zwei Sony XD (eXtreme Dynamic)-Linearmotoren liefern die notwendige Geschwindigkeit, die für einen präzisen AF (Autofokus) und exaktes Tracking erforderlich ist. So kann das SEL-35F14GM eine hervorragende Auflösung aus jeder Entfernung bieten. Hochmoderne, speziell für die XD-Linearmotoren entwickelte Steueralgorithmen verbessern die Reaktionsfähigkeit und die Präzision und minimieren zugleich Vibrationen und Geräusche für einen schnellen, flüssigen und leisen AF-Betrieb. Auch bei hohen Bildraten ist die hervorragende Fokussierleistung erreichbar.

Die linear ansprechende manuelle Fokuseinstellung stellt sicher, dass der Fokusring beim manuellen Fokussieren direkt auf die kleinsten Veränderungen reagiert – ideal für kreative Fokussiereffekte bei Videoaufnahmen. Das Drehen des Fokusrings wird sofort in eine entsprechende Änderung des Fokus umgesetzt, sodass die Steuerung unmittelbar und präzise erfolgt.

Professionelle Steuerungsmöglichkeiten und hohe Zuverlässigkeit

Das FE 35 Millimeter F1.4 GM bietet umfassende, professionelle Steuerungsmöglichkeiten. Eine Fokushaltetaste und ein Fokuseinstellschalter tragen zur reibungslosen, effizienten Bedienung bei. Die Raststufen am Blendenring lassen sich für eine geräuschlose Bedienung beim Filmen ausschalten, und bei APS-C-Gehäusen oder Super-35-Sichtwinkeleinstellungen ist das SEL-35F14GM als Standardobjektiv (entsprechend 52,5 Millimeter) einsetzbar – die perfekte Lösung für Videoaufnahmen. Über das Menü an der Kamera können Fotografen und Videofilmer der Fokushaltetaste verschiedene weitere wichtige Funktionen zuweisen, um direkten Zugriff auf sie zu haben. Das staub- und feuchtigkeitsbeständige Design1 sorgt für Zuverlässigkeit, ebenso wie die Fluorbeschichtung auf dem Frontelement, die gegen Wasser, Öl und andere Verunreinigungen schützt.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

FE 35 Millimeter F1.4 GM (SEL-35F14GM): 1.699,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Februar 2021