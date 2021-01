Start der OM Digital Solutions Corporation

Hamburg, 5. Januar 2021 – Die OM Digital Solutions Corporation hat am 1. Januar 2021 ihren Betrieb aufgenommen. Das neue Unternehmen vermarktet die bislang von Olympus hergestellten und vertriebenen Consumer-Produkte.

Shigemi Sugimoto, der die Imaging-Division von Olympus verantwortete, wurde zum Representative Director und Präsident der OM Digital Solutions Corporation ernannt. Eine neue Organisationsstruktur, in der Management, Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb zusammengefasst sind, ermöglicht es, die Workflows zu optimieren und die Produktpalette, unter anderem der Marken OM-D, PEN und Zuiko, entsprechend den Wünschen und Anforderungen der Anwender weiterzuentwickeln.

In der Tradition der Imaging-Division von Olympus: Botschaft von Shigemi Sugimoto

„Seit dem 1. Januar 2021 sind wir als OM Digital Solutions Corporation tätig. Die Neugründung des Unternehmens ist eine Reaktion auf die Veränderungen des Marktes und des technologischen Fortschritts, die die Digitalisierung beschleunigt und die Branche revolutioniert haben.

Das erklärte Ziel der OM Digital Solutions Corporation ist es, Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, die dazu beitragen, das Leben der Menschen angenehmer zu machen.

In diesem Sinne werden wir an die Tradition der Imaging-Division von Olympus, die neben Kameras auch Audiorekorder und Ferngläser fertigte und durch den intelligenten Einsatz neuester Technologien immer wieder Meilensteine setzte, anknüpfen. Ich erinnere nur an das ultrakompakte und leichte Design der analogen Spiegelreflexkameraserie OM. Weitere Höhepunkte waren die Einführung des Micro Four Thirds Standards, die Basis für die erfolgreiche OM-D Serie mit der weltbesten Bildstabilisierung und Top-Funktionen wie dem High-Res-Shot, und die leistungsstarken ZUIKO-Objektive.

All dies wurde möglich durch die jahrzehntelange Erfahrung, den technologischen Weitblick sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit erstklassigen Produktionsfirmen. Diese Erfolgsfaktoren in Verbindung mit modernsten digitalen Technologien stellen sicher, dass wir auch als OM Digital Solutions Corporation innovative Produkte in den bestehenden Geschäftsbereichen – Kameras, Audiorekorder und Ferngläser – auf den Markt bringen werden.

Da unser neues Unternehmen eine fokussiertere und flexiblere Organisationsstruktur hat, werden wir zudem in der Lage sein, schnell und flexibel neue Geschäftsfelder zu erschließen und so unsere Fähigkeiten noch effizienter einzubringen.“

Der neue Unternehmensname ‘OM Digital Solutions‘ verbindet die legendäre Geschichte der ‘OM‘ mit ‘Digital Solutions‘. Die ‘OM‘ ist ein Stück Geschichte, das unsere Identität zum Ausdruck bringt. In den 1970er Jahren wurde das Olympus OM-System entwickelt. Dabei galt es drei Hürden zu überwinden, mit denen Spiegelreflexkameras damals konfrontiert waren: ihre Größe, ihr hohes Gewicht sowie die lauten Geräusche und Erschütterungen, die beim Auslösen auftraten. Olympus gelang es, die Erschütterung des Verschlusses zu minimieren und die Kameras kompakter und leichter zu designen – ohne dass der Fotograf Abstriche bei der Leistung machen musste. Das Ergebnis sorgte für Furore: OM-Kameras lagen nicht nur sicher und bequem in der Hand, sondern überzeugten auch bei der Bildqualität. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, wurde doch die ‘OM‘ als ‘OM-D‘ wiedergeboren.

Der zweite Namensteil ‘Digital Solutions‘ steht für unsere Unternehmensausrichtung und unsere Entschlossenheit, die digitale Herausforderung anzunehmen – sowohl in Bezug auf das Imaging-Geschäft als auch darüber hinaus.

Unser Anspruch wird es auch zukünftig sein, Produkte herzustellen, die die Anforderungen des Marktes erfüllen und übertreffen.