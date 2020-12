Leica Classic Store: Vintage-Produkte mit besonderem Service

Wetzlar, 02. Dezember 2020. Die Leica Camera AG bietet mit dem Leica Classic Store ab sofort einen besonderen Service an: den An- und Verkauf von Vintage-Produkten und Second-Hand-Ware in Verbindung mit Dienstleistungen rund um diese Produkte durch den Leica Customer Care. Schon mit der Übernahme des Auktionshandels in Wien hat sich das Unternehmen zum Vintage-Markt bekannt. Der Classic Store ist nun ein weiterer Schritt in diese Richtung – Leica Besitzer, die sich für Kameras und Objektive jeden Alters interessieren, erhalten eine sichere Plattform für den Handel. Gleichzeitig macht der Classic Store erlebbar, wie langlebig und nachhaltig Leica Produkte sind und dass sie eine hervorragende Wertanlage darstellen. Das Spektrum reicht von Produkten aus der analogen Ära der Fotografie bis hin zu modernen digitalen Systemkameras. Das Second-Hand-Angebot erleichtert zudem den Einstieg in die faszinierende Welt der Leica Fotografie.

Der erste Leica Classic Store hat bereits Anfang Oktober im Leitz-Park Wetzlar, dem Firmensitz der Leica Camera AG, eröffnet. Ihn zeichnet insbesondere die Integration der „gläsernen“ Customer Care Werkstatt aus. Die erfahrenen Experten prüfen und warten vor Ort die Angebote aus dem Store und von Kunden angebotene Produkte. Bei Digitalkameras kann etwa live eine Sensorreinigung durchgeführt werden. Zertifikate belegen alle Reparaturen und Leistungen. Der kompetente Service und der direkte Draht zum Hersteller stellen große Pluspunkte für die Kunden dar. Der Classic Store ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Erreichbar ist er per Mail an classicstore.wetzlar@leica-camera.com oder telefonisch unter +49 6441 20 80-605.

Dem ersten Leica Classic Store sollen weitere weltweit folgen – als eigenständige Shops oder als abgetrennte Leica Classic Bereiche in bestehenden Leica Stores.