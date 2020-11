Fünf neue Canon PIXMA MegaTank Drucksysteme mit einfachem Handling

11. November 2020. Canon stellt fünf neue Modelle der beliebten PIXMA MegaTank Reihe vor, die sich vor allem durch ihre komfortable Bedienung auszeichnen. Sie bilden die Nachfolgemodelle der Modelle G3501, G2501 und G1501. Zu den weiteren Kernmerkmalen gehören u.a. verbesserte Tintenflaschen, die ein einfacheres Nachfüllen der Tanks ermöglichen. Ein zweizeiliges LC-Display bietet noch mehr Überblick und einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Einstellungen. Nicht zuletzt trägt eine vom Anwender austauschbare Wartungskassette zur Reduzierung von Druckausfällen bei. Für alle Modelle bietet Canon eine optionale kostenlose Garantieverlängerung auf 3 Jahre nach Online-Registrierung.

Die neuen PIXMA G Modelle sind auf die individuellen Anforderungen der KundInnen abgestimmt. Der PIXMA G3560 führt als besonders produktives 3-in-1-Multifunktionssystem mit Cloud-Funktionalität, das über WLAN druckt, kopiert und scannt, die Reihe an. Der PIXMA G3520 bietet hingegen bei identischem Funktionsumfang eine geringfügig reduzierte Druckleistung.

PIXMA G2560 und PIXMA G2520 verzichten auf WLAN-Anbindung und unterscheiden sich ebenso nur in der Druckleistung. Der PIXMA G1520 rundet schließlich als reines Drucksystem das neue Angebot ab und richtet sich an AnwenderInnen, die gelegentlich etwas zuhause drucken und keine WLAN-Konnektivität benötigen.

Alle Modelle verfügen über den Eco-Modus für den Schwarzdruck, mit dem die bereits niedrigen Druckkosten weiter sinken, da sich die Reichweite um 26% auf 7.600 Seiten erhöht. Die gestochen scharfen Drucke werden den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht ‒ von SchülerInnen und Studierenden, die textlastige Aufsätze drucken müssen, bis hin zu jenen, die mit ihrer Familie zu Hause basteln.

Produktivität maximieren

Für kleine Büros oder das Home-Office ist dies eine kosteneffiziente Drucklösung, mit der die Produktivität gesteigert werden kann. Bis zu 6.000 Seiten* lassen sich mit einer einzigen schwarzen Tintenflasche drucken ‒ im Eco-Modus sogar bis zu 26 Prozent** mehr. Zwei Flaschen sind im Lieferumfang enthalten. Für den Farbdruck bieten die MegaTank Drucker eine beeindruckende Leistung von bis zu 7.700 Seiten* aus einem Satz farbiger Tintenflaschen ‒ 700 Seiten mehr als bei den aktuellen Modellen. Die beiden Produktivitätsmeister PIXMA G3560 und PIXMA G2560 erreichen eine höhere Geschwindigkeit von bis zu 10,8 ISO-Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 6 ISO-Seiten pro Minute in Farbe.

Minimale Ausfallzeiten durch einfache Wartung

Eine austauschbare Wartungskassette sorgt jeden Tag für beständige Leistung und minimierte Ausfallzeiten. Auch lassen sich die Druckköpfe, die als Ersatzteil erhältlich sind, selbst austauschen. Davon profitieren vor allem Vieldrucker, da das Gerät nicht speziell dafür eingeschickt werden muss.

An den integrierten, von vorn einsehbaren Tintenbehältern lässt sich der Tintenstand schnell und einfach ablesen. BenutzerInnen können den Füllstand der Wartungskassette einfach auf dem LC-Display*** oder über die Canon PRINT App (iOS/Android) überprüfen, die für die Modelle PIXMA G3560 und PIXMA G3520 verfügbar ist.

Verbessertes Handling

Die verbesserten Flaschen haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform, die nur auf den entsprechenden Tintenbehälter passt. Einfach aufsetzen und die Befüllung stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Bei allen Multifunktionsmodellen sorgt das zweizeilige LC-Display*** für mehr Benutzerfreundlichkeit, während die automatische Ein- und Ausschaltfunktion sowohl Zeit als auch Energie spart.

Die WLAN-fähigen Modelle PIXMA G3560 und PIXMA G3520 erlauben dank der Kompatibilität mit AirPrint für Apple, Mopria für Android sowie der Canon PRINT App einfaches Drucken von einem Mobilgerät aus. Die neue Connect-Taste sorgt zudem für eine schnellere WLAN-Einrichtung. Für alle, die nach kreativer Inspiration suchen, zeigt Canon Creative Park mit interessanten Bastelprojekten, was man in seiner Freizeit alles mit der Canon PIXMA Serie machen kann. Eine entsprechende App steht in den jeweiligen App Stores ebenfalls zur Verfügung.

Flexible Medienunterstützung

Die Canon PIXMA MegaTank-Drucker der G Serie sind jetzt in der Lage, Banner bis zu einer Länge von 1,2 m zu drucken. Wer gerne seine Kreativität unter Beweis stellt, kann aus einer Reihe von Medien wählen: z.B. magnetisches Fotopapier zum Erstellen individueller Kühlschrankmagneten oder wiederaufklebbares Fotopapier zur Dekoration von Wänden, Spiegeln, Laptops oder Handyhüllen. Sie bieten für Arbeit und Freizeit alles, was für vielseitiges und produktives Drucken erforderlich ist.

Die neuen Modelle der Canon PIXMA MegaTank Reihe werden voraussichtlich ab Februar 2021 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung (Stand November 2020) beträgt