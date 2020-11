Wie Nikon den Preis der Z 5 klein hält

Nikon bietet die Z 5 rund 900 Euro günstiger an als die Z 6 (ebenfalls 24 Megapixel) bei Markteinführung gekostet hat. Wo also wurde bei der Z 5 gespart?

Vor allem (aber leider nicht nur) dort, wo es nicht wehtut. Die Nikon Z 5 verzichtet zum Beispiel auf das Statusdisplay auf der rechten Schulter, an seiner Stelle gibt es ein großes Moduswählrad. Das Gehäuse ist aus Polykarbonat gefertigt und nicht aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung. In der Hand habe ich den Unterschied indes kaum gespürt, auch die Z 5 wirkt wertig und robust.

Dass das rückwärtige Touch-Display der Z 5 mit gut einer Million Dots nicht so hoch auflöst wie bei der Z 6, ist mir ebenfalls in der Praxis kaum aufgefallen. Wenn’s drauf ankommt, blicke ich in den Sucher, und der löst mit 3,69 Millionen Dots bei der Z 5 so hoch auf wie bei der Z 6. Joystick, Front- und Daumenrad, wahlweise Touch-Bedienung – die Ergonomie der Z 5 ist gelungen, Einschränkungen gegenüber den Top-Modellen gibt es da kaum.

In einigen Punkten hat die Z 5 gegenüber der älteren Z 6 sogar die Nase vorn. Etwa bei der USB-Schnittstelle, über die sich die Kamera sogar im Betrieb mit Energie versorgen lässt. Oder beim Massenspeicher: Die kleinere ist Z 5 mit gleich zwei Steckplätzen für die gebräuchlichen SD-Karten ausgestattet hat – und nicht mit nur einem Slot für die exotischen XQD-Karten wie die Z 6.

Abstriche muss man bei der Z 5 ausgerechnet beim Herzstück einer Digitalkamera hinnehmen – beim Bildsensor. Anders als bei den bisherigen Kleinbild-Spiegellosen von Nikon ist er bei der Z 5 nicht in der modernen BSI-Bauart ausgeführt, sondern traditionell, also mit vor den Sensorzellen liegenden Leiterbahnen. Das reduziert die Lichtausbeute – wie sich das auf die Bildqualität auswirkt, dazu gleich noch mehr. Immerhin: Auch bei der Z 5 ist der Bildwandler beweglich und wirkt so als Bildstabilisator.

Der offenbar nicht mehr ganz taufrische Bildwandler begrenzt zudem die Serienbildrate der Z 5 auf 4,5 Bilder/Sekunde. Eine noch größere Kröte müssen Video-Filmer schlucken: Die Z 5 erlaubt Video-Aufnahmen in 4K-Auflösung nur mit einem starken Crop von 1,7!

Die Nikon Z 5 in der Praxis

Beim Fotografieren mit der Z 5 hat mir fast nichts gefehlt. Die Kamera liegt gut in der Hand, dank diverser Dichtungen konnte ich sie problemlos bei herbstlichem Schmuddelwetter einsetzen. Vor allem aber stellt die Z 5 selbst weniger versierte Fotografen nicht vor große Rätsel. Dank des durchdachten Bedienkonzepts sind wichtige Paramater und Einstellungen schnell wunschgemäß angepasst. Und für den Notfall gibt es eine Vollautomatik, mit der man sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren kann: die Aufnahme. Etwas vermisst habe ich lediglich die Möglichkeit, gezielt ein Motivprogramm vorgeben zu können.

Bei den Kernkompetenzen ist die Z 5 dann aber wieder ganz vorne mit dabei: kürzeste Verschlusszeit von 1/8000 s, Blitzsynchronzeit 1/200 s und das alles bei einem sehr leisen und erschütterungsarmen Verschluss. Hinzu kommen Schmankerl wie eine Intervallfunktion, die Möglichkeit für Fokus-Reihen (bis zu 300 Fotos) oder eine HDR-Funktion. Klasse finde ich die weitreichenden Bearbeitungsmöglichkeiten, die Nikon auch der Z 5 nicht vorenthält. Falls einmal nötig, korrigieren Sie damit bereits in der Kamera eine verzerrte Perspektive, hellen die Tiefen mittels D-Lighting auf oder entwickeln Raw-Fotos mit allen Einstellmöglichkeiten, die es auch für JPEG-Aufnahmen gibt. Kurzum: beim Funktionsumfang der Z 5 hat Nikon nicht gespart.

Das gilt übrigens ausdrücklich auch für den Autofokus: Ihr Hybrid-AF deckt rund 90 Prozent der Bildfläche ab und wird von 273 Phasen-AF-Pixel unterstützt. Damit entspricht er bei der Z 5 weitgehend dem AF der Z 6 mit aktueller Firmware. Es gibt also neben der Gesichts- auch eine Augenerkennung sowie einen speziellen AF-Modus für Tieraufnahmen.

Wie sieht es aber aus, die Z 5 den Fokus auf das Motiv nachführen soll? Gut – der Modus AF-C hält, was er verspricht. Das Tracking beherrschen die Spiegellosen von Nikon inzwischen jedenfalls, sogar bei der Nachführung auf Gesicht oder Auge. So gibt es erfreulich wenig Ausschuss bei meinem Standardtestverfahren: Redaktionshündin Janna beim Apportieren. Das mag allerdings auch aufs Konto der gemächlichen Gangart der Z 5 bei Reihenaufnahmen gehen – 4,5 Bilder/Sekunde lassen dem Autofokus eben genügend Zeit zum Nachfassen. Die gemütliche Serienbildgeschwindigkeit hat noch einen weiteren Vorteil: der Pufferspeicher der Z 5 ist kaum voll zu bekommen.

Sieht man einmal davon ab, dass die Serienbildrate für Action-geladene Motive nicht hoch genug ist, hat die Z 5 im Einsatz als Fotokamera einen wirklich guten Eindruck bei mir hinterlassen. Wenn es um Video-Aufnahmen geht, ist sie allerdings nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Zwar schafft sie eine maximale Auflösung von 4K 30p, jedoch nur mit einem heftigen Beschnitt mit dem Faktor 1,7. Da wird dann das Z 24-50 mm zu einem 41-85 mm – Weitwinkel adieu.

Dabei ist die Z 5 für Video-Aufnahmen durchaus gut ausgestattet. Sie hält Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer bereit, einen HDMI-Anschluss hat sie ebenfalls an Bord. Beeindruckt hat mich, wie gut der Bildstabilisator der Z 5 beim Videodreh funktioniert. Für besonders ruhige Filme aus der Hand lässt sich ein elektronischer Stabi zuschalten, der allerdings den Bildausschnitt leicht verkleinert.

Die Kit-Objektive: Z 24-50 mm 4.0-6.3 und Z 24-200 mm F4-6.3 VR

Ich hatte nicht nur die Gelegenheit, der Z 5 auf den Zahn zu fühlen, sondern habe auch die beiden Zooms Z 24-50 mm 4.0-6.3 und Z 24-200 mm F4-6.3 VR erhalten. Beide Objektive gibt es jeweils im Kit mit der Z 5. Und beide bieten eine ordentliche Bildqualität, wirken an der Z 5 keinesfalls überfordert. Die eine oder andere optische Eigenheit wird bereits in der Kamera per Software auskorrigiert, auch in den Raw-Dateien. Den Fotos sieht man es glücklicherweise nicht an, und das ist ja die Hauptsache.

Das Z 24-50 mm 4.0-6.3 wird zum Transport platzsparend zusammengeschoben, vor dem ersten Foto muss es erst in Aufnahmeposition gefahren werden. Ich finde das immer etwas umständlich. So günstig das kleine Kit-Objektiv ist – die Einsatzmöglichkeiten bleiben mit einem Zweifachzoom beschränkt.

Deutlich flexibler ist man da mit dem Z 24-200 mm F4-6.3 VR. Es fällt für ein Zoom mit derart großem Brennweitenbereich überraschend kompakt aus und drückt lediglich 570 Gramm auf die Waage, der Filterdurchmesser beträgt schlanke 67 Millimeter. Allerdings fährt es beim Zoomen auf 200 Millimeter fast auf die doppelte Länge aus. Dennoch: Dieses Zoom hat es mir angetan. Schade, dass es das nur von Nikon für Nikon gibt.

Bildqualität

Die Fotos, die die Z 5 abliefert, entsprechen dem, was man von einer 24-Megapixel-Kleinbildkamera erwarten kann. Dass Nikon beim Sensor auf die aufwändige (und kostspielige) BSI-Bauweise verzichtet, merkt man den Aufnahmen nicht an. Jedenfalls nicht, solange die ISO-Werte keine schwindelerregenden Höhen erreichen. Bis ISO 10.000 kann man die Z 5 fast ohne Bedenken einsetzen. Wird nicht die volle Auflösung für Prints benötigt, gehen für meinen Geschmack auch ISO 12.800 oder etwas mehr noch in Ordnung.

In Sachen „Rauschen bei hohen ISO-Werten“ überflügelt die Z 5 jedenfalls locker APS-C-Kameras, die ebenso viel kosten. Hinzu kommt ein eindrucksvoller Dynamikumfang, vor allem die Tiefendynamik ist beachtlich. Da fällt es dann kaum ins Gewicht, dass die Z 5 eher konservativ belichtet, die Tiefen lassen sich in hohem Umfang aufziehen – entweder im Raw-Konverter oder gleich bei der Aufnahme via D-Lighting.