Mit Lumen Square bringt Rollei ein handliches LED-Licht, das sich speziell zur Ausleuchtung von Smartphone-Videos eignen soll. Es kann per Magnet am Handy befestigt werden oder alternativ an einen Mini-Kugelkopf geschraubt werden. Wie bei den Geräten der Lumen-Serie üblich lässt sich auch das Lumen Square über eine Smartphone-App steuern. Lumen Square ist ab sofort für ca. 48 Euro erhältlich. Pressemitteilung von Rollei: