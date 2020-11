Für einzigartige Effekte: DP-Ø6 Fokus-Spotvorsatz und LED-Dauerlicht EFD-150

Hamburg/Norderstedt, 29.10.2020 – Jinbei erweitert sein Sortiment um zwei neue Produkte für eine einzigartige Bildgestaltung und kreative Bildkompositionen.

Der DP-Ø6 Fokus-Spotvorsatz ist eine optimale Ergänzung zum Blitz- und Dauerlicht-Equipment von Fotografen und Videografen. Mit fünf Farbfolien und acht Lichteffekt-Schablonen – wie beispielsweise Fenster mit Sprossen oder Plissee – zaubert er effektvolle Hintergründe. Der DP-Ø6 Fokus-Spotvorsatz bringt Muster und Farbe ins Foto und schafft so zahlreiche kreative Möglichkeiten. Zusätzlich hat er eine 90 – 150 mm Linse, um die Größe des Effekts dem Motiv anzupassen. Dank des Bowens-Anschlusses (S-Type) ist der Spotvorsatz mit allen Jinbei-Blitzen und vielen LED-Dauerlichtern kompatibel. Im Lieferumfang sind der Spotvorsatz, die Linse, eine Linsentasche, acht Lichteffekt-Karten, ein Kartenhalter, fünf Farbfolien (rot, orange, gelb, grün und blau) und ein Folienhalter enthalten. Das Gesamtpaket ist für 241,53 € unter https://www.jinbei-deutschland.de/collections/reflektoren erhältlich.

Das neue LED-Dauerlicht EFD-150 hat eine fixe tageslichtähnliche Farbtemperatur von 5500 K ± 200 K. Mit über 6.400 lx auf 1 m und einer Leistung von 150 W, die stufenlos verstellt werden kann, bietet die Neuheit die Möglichkeit, einen V-Mount-Akku-Adapter anzuschließen, der einen Akkubetrieb ermöglicht und flexibles Positionieren des Lichts im Studio und on Location erlaubt (Adapter und Akku sind nicht im Lieferumfang enthalten). Für das gewisse Extra verfügt das EFD-150 über neun unterschiedliche Lichteffekte, wie beispielsweise eine flackernde Glühbirne, Feuerwerk oder den Gewittermodus, die sich hervorragend auch für Videoaufnahmen eignen. Auch bei dem EFD-150 hat Jinbei sich für einen Bowens-S-Anschluss entschieden und so die Kompatibilität mit zahlreichen Softboxen sichergestellt. Praktischerweise ist das Dauerlicht per Fernbedienung (EF-RC) steuerbar, sodass zum Beispiel Leistung – und per App auch Effekte – unkompliziert aus der Ferne eingestellt werden können. Zusätzlich stehen beim LED-Dauerlicht EFD-150 32 Kanäle und 16 Gruppen für eine individuelle Programmierung zur Verfügung. Für 290,03 € ist das EFD-150 erhältlich unter https://www.jinbei-deutschland.de/led-dauerlicht.