Eine einfache, aber trickreiche Kamera mit kompliziertem Namen: die HydroChrome Sutton’s Panoramic Belair Kamera von Lomography. Einfach, weil sie fast keine Einstellmöglichkeiten bietet. Trickreich, weil sich ihr Objektiv mit Wasser füllen lässt, das als Filter wirkt. Und komplizierter Name …

Lomography ist ja immer für eine Überraschung gut. Aber mit so etwas wie die HydroChrome Sutton’s Panoramic Belair Kamera hat wohl kaum jemand gerechnet. Sie vereint einige der beliebtesten Funktionen der Lomographie in einer Kamera, verspricht der Hersteller: „weitreichende Panoramaperspektiven mit wunderschönen, belichteten Transportlöchern sowie die aufregenden und unvorhersehbaren Effekte der Sutton Flüssiglinse“.

In das Objektiv „Sutton Liquid Lens“ lassen sich Flüssigkeiten füllen, die als Filter wirken. Lomography beschreibt den Effekt so: „Mit der einfachen Zugabe von klarem Wasser lassen sich verträumte Vintage-Effekte erzielen, während ungewöhnlichere Lösungen vollfarbige Explosionen, antike Ästhetik und bezaubernde Texturen“ in die Fotos zaubern. Wer den Spaß ausprobieren möchte, sollte 79 Euro für die Kamera übrighaben. Und natürlich noch ein paar weitere Euro für einen Film.

Pressemitteilung von Lomography: