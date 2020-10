Skylum Luminar A​I​: Neue Wege der Kreativität und Inspiration durch die Kombination von menschlicher und künstlicher Intelligenz

New York, 01.10.2020. ​Das im September für Ende 2020 angekündigte neue Skylum-ProduktLuminarA​I​stelltdentraditionellenAnsatzvonVoreinstellungen und Schiebereglern in Bildbearbeitungsprogrammen komplett in Frage, indem es die Möglichkeit bietet, adaptive Vorlagen aber auch manuelle Bearbeitungen auf der Basis von künstlicher Intelligenz zu verwenden. Skylum wendet sich hierbei an Fotobegeisterte und Profis gleichermaßen, unabhängig von ihrem Kenntnisstand im Bereich Bildbearbeitung. Luminar A​I​ kann bereits jetzt auf​ www.skylum.com vorbestellt werden.

Mit herkömmlichen Bildbearbeitungsprogrammen ist die Erstellung des perfekten Fotos ein zeitaufwändiger Prozess, bei dem Dutzende Schieberegler bewegt werden müssen. Viele Nutzer versuchen, dies mit Hilfe von sogenannten Presets zu beschleunigen, aber es gibt dabei starke Einschränkungen. Presets funktionieren in der Regel nur bei Bildern, die praktisch identisch mit dem Original sind.

Mit Hilfe des Einsatzes künstlicher Intelligenz lässt sich dieser in der Bildbearbeitung sehr zeitaufwendige Prozess optimieren. KI-Tools werden allerdings von Fotoliebhabern und Profis sehr kontrovers diskutiert, da in den meisten Fällen befürchtet wird, dass bei der Nutzung jegliche Kontrolle über das Bildergebnis abgegeben wird und dass es so nicht mehr möglich ist, ein sehr individuelles Bild zu entwerfen. Dies muss nicht der Fall sein, wenn KI-Tools richtig programmiert zum Einsatz kommen.

Bei Luminar A​I​ ist die künstliche Intelligenz in den gesamten Bildbearbeitungsprozess eingebunden. Hilfreich dabei war vor allem der Input von renommierten Künstlern, Fotografen,KoloristenundWissenschaftlern.LuminarA​I​bietetKreativendieMöglichkeit,Zeit zusparenundeinekonsistenteQualitätihrerBilderzuerzielen.LuminarA​I​stelltsomitdie perfekte Balance dar zwischen Technologie und menschlicher Innovation.

“MitLuminarA​I​wolltenwirsicherstellen,dassdieKInichtnureinfachzubedienenist, sondern dass sie den Fotografinnen und Fotografen auch eine Möglichkeit bietet, sich auf ganz besondere Art und Weise auszudrücken. Durch unsere einzigartigen 3D-Tiefenkartierungs- und Segmentierungstechnologien sind wir in der Lage, den Inhalt eines Fotos zu erkennen, Bearbeitungsempfehlungen auszusprechen und es zu ermöglichen, jeden Aspekt dieser Empfehlung zu verfeinern”, so Alex Tsepko, CEO von Skylum. “Auf diese Weise können die Nutzer ihren einzigartigen Stil in ihren Bearbeitungen ohne mühsame, manuelle Arbeit beibehalten und somit professionelle Ergebnisse erzielen – aber in einem Bruchteil der Zeit”, ergänzt Tsepko.

BeiLuminarA​I​wirddiekünstlicheIntelligenzvondemMomentanangewendet,indemein Foto zur Bearbeitung geöffnet wird. Der Inhalt eines Fotos wird identifiziert, Probleme analysiert und die Tiefe eines Fotos berechnet. Nach einer Analyse des Themas und der ProblememachtLuminarA​I​Bearbeitungsvorschläge.DieseVerbesserungenerfolgenin kompletten Arbeitsabläufen – durch einen Ansatz, der Templates genannt wird sowie durch Vorschläge in den KI-Tools. Anstatt blind zu raten und auf eine Liste von Voreinstellungen zu klicken, wählt der Benutzer aus einer Liste aus, die auf die Bedürfnisse seines Bildes zugeschnitten ist.

Mit Vorlagen können sich die Nutzer durch Empfehlungen für die Bearbeitung ihrer Fotos inspirieren lassen. Gleichzeitig können erfahrene Nutzer sich für mehr Kontrolle entscheiden, indem sie bei der Bearbeitung ihrer Bilder selektiv KI-Werkzeuge anwenden. Sie können dann ihre eigenen Vorlagen erstellen und bis zu 90 Prozent ihrer Bearbeitungszeit einsparen.

Bearbeitung und Anwendung künstlicher Intelligenz

Wenn erfahrene Nutzer ein Bild erstellen, können sie selektiv auswählen, welche KI-Tools verwendet werden sollen. Dadurch wird der Bearbeitungsprozess radikal beschleunigt, da keine Auswahlen und Masken mehr erforderlich sind. Luminar A​I​ lernt, wie Nutzer Aspekte wie Beleuchtung, Komposition, Details und Farbe verändern. Es können aber auch die Vorteile der lokalen Anpassungen genutzt werden, mit denen gezielt bestimmte Bereiche des Bildes bearbeitet werden.

Sobald das erste Bild bearbeitet ist, können Anpassungen über eine Gruppe von Bildern hinweg synchronisiert werden. Luminar A​I​ erkennt die Absicht der Bearbeitung – das visuelle Ergebnis – und passt die anderen Bilder adaptiv an das Ziel an. Dies führt zu einer massiven Zeitersparnis ohne Verlust der kreativen Kontrolle. Die KI-Werkzeuge passen sich den Wünschen des Nutzers an und können mit Variationen der Beleuchtung und des Motivs umgehen. Die Bearbeitungen können auch als benutzerdefinierte Vorlage zur späteren Verwendung gespeichert werden.

Inspirationsquelle

Für diejenigen, die sich durch die Bildbearbeitung herausgefordert oder uninspiriert fühlen könnten, ist Luminar A​I​ das perfekte Werkzeug. Die Bilder werden auf ihren Inhalt hin analysiert und anschließend werden Empfehlungen für die Bearbeitung gegeben. Diese Empfehlungen für Auswahl, Farbe, Ton und mehr wurden von Fotoexperten erstellt und bieten den Nutzer professionelles und vor allem individuell zu ihren Bildern passendes Aussehen.

Jede präsentierte Vorlage kann somit ausprobiert, aber auch verfeinert werden. Vorlagensammlungen sind auf das Thema des Bildes ausgerichtet, wie z.B. Tierwelt, Makro, Astrofotografie, Unterwasserfotografie und mehr. Jede empfohlene Vorlage kann in weniger als einer Sekunde in der Vorschau betrachtet werden, um in kürzester Zeit mögliche Ergebnisse zu prüfen.

AufdieseWeisekönnendieNutzersehrschnellfeststellen,wasLuminarA​I​fürihreBildertun kann. Die Untersuchung einer Vorlage zeigt, welche Technologien verwendet wurden. Dies hilft, die Werkzeuge auf eine kontextbezogene Weise kennen zu lernen, die die Effizienz der Bearbeitung dramatisch verbessert wird.

Kreativität pur

Nutzer,diedieVorteilederLuminarA​I​-Vorlageneinsetzenmöchten,könnendieKI-Tools modifizieren und verfeinern, um ihr eigenes Aussehen zu kreieren. Sie können integrierte Vorlagen aktualisieren und auf sie zurückgreifen, um sie auf weitere Bilder anzuwenden. Das Angebot von Vorlagen, die in Zusammenarbeit mit Fotografen und Künstlern auf der ganzen Welt entwickelt wurden, wird kontinuierlich ab Start erweitert werden.

Und für diejenigen, die ihre eigenen KI-gestützten Lösungen erstellen, ist es auch möglich, die eigenen Vorlagen abzuspeichern, eine ideale Kombination aus Kontrolle und Zeitersparnis. Somit ist Luminar A​I​ die ideale Lösung für Fotobegeisterte und Profis gleichermaßen, da das Programm unabhängig von einem bestimmten Kenntnisstand individuell genutzt werden kann.

Luminar A​I​ wird voraussichtlich bis spätestens Ende 2020 verfügbar sein.