Olympus hat die Trennung vom Kamerageschäft endgültig beschlossen und heute Einzelheiten zur Veräußerung seines Imaging Business auf Japan Industrial Partners (JIP) bekannt gegeben. Demnach übergibt Olympus auch Entwicklungsabteilung und Produktionsstätten an JIP, ebenso den Geschäftsbereich Diktiergeräte.

Olympus liegt mit der Ende Juni angekündigten Veräußerung seines Foto-Business an den Finanzinvestor Japan Industrial Partners (JIP) im Zeitplan. Das geht aus der heute veröffentlichten Mitteilung zur Unterzeichnung einer bindenden Übereinkunft beider Partner hervor.

JIP wird dem Agreement zufolge die restrukturierte Forschungs- und Entwicklungsabteilung übernehmen, ebenso die Kameraherstellung in Vietnam. Erstmals erwähnt werden auch die digitalen Audiorecorder (hauptsächlich Diktiergeräte), sie gehen ebenfalls auf JIP über.

Aus einer parallel veröffentlichten Pressemitteilung geht hervor, dass JIP das Foto-Business von Olympus in der eigens zu gründenden OM Digital Solutions Corporation fortführen wird. Die Rechte an den Marken Zuiko und OM gehen ebenfalls auf JIP über, die Marken PEN und Olympus werden in beiden Mitteilungen nicht erwähnt.