In der Hand und an der Kamera

Sigma hat sich bei der Entwicklung des neuen 85mm F1.4 DG DN| Art zwei Ziele gesteckt: Zum einen sollte es möglichst leicht und kompakt sein. Ohne dabei Kompromisse in Sachen Abbildungs- und Autofokusleistung einzugehen. Das erste dieser Ziele ist Sigma schon einmal gelungen: Mit einem Gewicht von 630 Gramm fällt das neue 85er deutlich leichter aus als das Pendant von Sony mit seinen 820 Gramm. Dabei ist es nur unwesentlich kleiner als das Sony FE 85 mm F1,4 GM.

Trotz der Leichtbauweise wirkt das Sigma 85mm F1.4 DG DN| Art wertig und robust. Der Tubus ist aus Metall gefertigt, das Bajonett sowieso. Sigma verspricht ausreichenden Spritzwasser- und Staubschutz. Bei der Bedienung orientiert sich Sigma am Sony-Vorbild: So gibt es einen Blendenring, der sich für Filmaufnahmen auf stufenlose Steuerung umschalten lässt. Er läuft mit einem angenehmen Widerstand und kann zudem in Stellung „A“ (für Blendenautomatik) verriegelt werden.

Mit seinem geringen Gewicht und der kurzen Bauform passt das Sigma 85mm F1.4 DG DN| Art perfekt zu den Spiegellosen von Sony. Ausprobiert habe ich es mit der Alpha 7R III. Eine Kombination, die wie angegossen in der Hand liegt und schön ausbalanciert ist.

Dass Sigma beim 85mm F1.4 DG DN| Art alles gut durchdacht hat, merkt man auch an Kleinigkeiten. Etwa an der robusten Kunststoff-Sonnenblende, die fest verriegelt wird. Der Objektivdeckel lässt sich allerdings bei angesetzter Sonnenblende nur mühsam anbringen.

Keine Auffälligkeiten gibt es beim Autofokus. Der AF-Antrieb des Sigma 85mm F1.4 DG DN| Art arbeitet flüsterleise (wichtig für Video!) und schnell. Und natürlich unterstützt das Objektiv die Tracking-Funktionen der Sony-Kameras – etwa die Gesichtsverfolgung bei Porträtaufnahmen.

Bildqualität

Beim 85mm F1.4 DG DN| Art weicht Sigma erstmals von der reinen Lehre seiner Art-Serie ab, die da lautet: Die gewünschten Abbildungseigenschaften werden kompromisslos mit Glas erzielt und nicht per digitaler Korrektur nachträglich optimiert. Bei Objektiven wie dem 105mm F1.4 DG HSM | Art funktioniert das wirklich famos, hat aber auch einen Nachteil: Die Objektive fallen ausgesprochen groß und schwer aus.

Beim neuen 85er war Sigma jedoch eine leichte und kompakte Bauweise wichtig. Daher verzichtet Sigma hier auf die optische Korrektur solcher Abbildungsprobleme, die sich ohne Nebenwirkungen auch per Software ausmerzen lassen: Vignettierung und Verzeichnung. Ganz klassisch mit Glas werden hingegen Abbildungsfehler wie Astigmatismus, Koma oder Bildfeldwölbung minimiert. Zudem verspricht Sigma für das 85mm F1.4 DG DN| Art ein eindrucksvolles Bokeh bei gleichzeitig extrem hoher Auflösung in der Fokusebene.

In Sachen Schärfe und Auflösung erfüllt das 85mm F1.4 DG DN| Art jedenfalls schon einmal alle Erwartungen. Selbst bei Offenblende bildet das Objektiv rasiermesserscharf ab, die Auflösung ist an einer Sony Alpha 7R III mit rund 42 Megapixel sehr hoch und bietet mehr als ausreichend Reserven für noch höher auflösende Bildsensoren. Abblendet erhöht die Detailfülle kaum, verbessert indes die Mikrokontraste nochmals.