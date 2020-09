Sony präsentiert heute den LA-EA5, einen stark verbesserten Adapter für Minolta-Objektive an E-Mount-Kameras. Er verzichtet auf ein eigenständiges Phasen-AF-Modul, kann dennoch auch Objektive ohne eigenen Fokusantrieb (mit „Minoltastange“) per On-Sensor-Phasen-AF scharf stellen. Den vollen Funktionsumfang gibt es allerdings nur bei ausgewählten Kameras und nicht bei Video-Aufnahmen. Der LA-EA5 kommt im November auf den Markt und soll rund 300 Euro kosten.

Sony hat schon seit Jahren Adapter im Angebot, über die sich DSLR-Objektive mit dem noch von Minolta stammenden A-Bajonett an Spiegellosen mit E-Mount verwenden lassen. Richtig gut funktioniert hat das nie. Was auch daran liegt, dass es noch viele Minolta- und Sony-Objektive gibt, die auf einen eigenen Fokusantrieb verzichten. Stattdessen werden diese Objektive via Welle („Minoltastange“) von einem in der Kamera integrierten Motor angetrieben. Diese mechanisch aufwändige Konstruktion ließ sich bislang nicht mit dem On-Sensor-Autofokus der spiegellosen E-Mount-Kameras kombinieren. Zudem begrenzten die aktuellen Adapter die Serienbildrate und es gab Einschränkungen bei der Blendensteuerung.

Alle diese Nachteile will Sony nun mit dem neuen Adapter LA-EA5 ausmerzen, heute wurde er vorgestellt. Mit ihm sollen mindestens 10 Bilder/Sekunde möglich sein. Außerdem verspricht Sony, dass zeitgemäße AF-Assistenten wie Gesichts- und Augenerkennung sowie Motivverfolgung auch bei via LA-EA5 adaptierten Objektiven funktionieren. Allerdings gibt es wichtige Einschränkungen: Beim Filmen etwa und auch bei den Kameramodellen, mit denen das Ganze funktioniert. So unterstützen etwa nur Alpha 7R IV und Alpha 6600 die neuen Funktionen auch bei Objektiven mit Stangenantrieb. Weisen die A-Mount-Objektive einen SSM- oder SAM-Antrieb, kann der LA-EA5 mit diesen Kameras verwendet werden (möglicherweise erst nach einem Firmware-Update):

Alpha 7 III

Alpha 7R III

Alpha 7R IV

Alpha 6100

Alpha 6400,

Alpha 6600

Alpha 9

Alpha 9 II

Alpha 7S III

Der LA-EA5 soll ab November erhältlich sein und 299 Euro kosten.

