Canon: Kommt RF 70-200mm f/4L IS USM als Nächstes? +++ Fujifilm: Nächste GFX mit 127 Megapixel und 15 Bilder/s? +++ Pentax: Wozu ein Augensensor am optischen Sucher? Sony: Alpha 6 mit Kleinbildsensor und Klappdisplay bereits im September? Tamron: Kommt handliches Reisezoom für APS-C-Spiegellose?

Canon baut sein Objektivprogramm für das spiegellose EOS-R-System offenbar mit Macht aus. Schon bald dürfte das RF 70-200mm f/4L IS USM vorgestellt werden. Das Objektiv wurde bereits bei einer Zertifizierungsstelle in Russland aufgespürt. Aus den Gerüchteküchen dringt zudem, dass das RF 50mm f/1.8 IS STM ebenfalls vor der Tür steht.

Werkelt Fujifilm an einer neuen GFX-Kamera mit 127 Megapixel und 15 Bilder/Sekunde sowie elektronischem Global Shutter? Befeuert wird dieses Gerücht vom neuen Sony-Sensor IMX661LQA-C, der 3,6 Zoll in der Diagonalen misst und damit nur unwesentlich größer ist als die aktuellen Sensoren im GFX-System (3,4 Zoll). In den Angebotslisten von Sony Semiconductors wird dieser Sensor nicht geführt. Wohl aber bei Roseek, ein Unternehmen aus Taiwan, das sich auf industrielle Bilderkennung und -verarbeitung spezialisiert hat. Und damit scheint es unwahrscheinlich zu sein, dass der interessante Bildwandler bald in einer Mittelformatkamera auftauchen könnte.

Pentax wird sein kommendes APS-C-Flaggschiff mit einem Augensensor ausstatten. Der sitzt direkt unter dem Okular und soll das Display abschalten, sobald man in den Sucher blickt. So will Pentax offenbar verhindern, dass das berührungsempfindliche Display auf Nasenstupser reagiert.

Dass Sony eine Kleinbildkamera für Fotografen mit kleinem Geldbeutel plant, macht ja schon seit einiger Zeit die Runde. Jetzt gibt es neue Spekulationen: Demnach könnte die Alpha 6 (oder Alpha 5) sich speziell an Vlogger und „Content Creator“ wenden. Sicher scheint inzwischen, dass die nächste Spiegellose von Sony mit einem in zwei Ebenen klappbaren Display – ähnlich der Alpha 7S III – ausgestattet sein wird.

Tamron entwickelt wohlmöglich ein APS-C-Zoom für Sony E (und Fujifilm X?). Das legt eine jetzt aufgetauchte Patentschrift nahe, die gleich sechs Reisezooms für Halbformat beschreibt. Bei allen beginnt der Brennweitenbereich bei 18 Millimeter (27 Millimeter bezogen auf Kleinbild). Das Zooemnde variiert zwischen 100 und 490 Millimeter. Entsprechend rangiert auch die maximale Lichtstärke zwischen F/5.6 und F/6.5.