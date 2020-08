SHOOT. SHARE. INSPIRE. Olympus OM-D E-M10 Mark IV

Hamburg, 4. August 2020 – Die neue Olympus OM-D E-M10 Mark IV ist die Kamera für mobile Kreative. Das kompakte und leichte Gehäuse mit dem optimierten Griff, vielseitigen Aufnahmefunktionen für professionelle Bilder und die leistungsstarke 5-Achsen-Bildstabilisierung machen sie zum perfekten Werkzeug, um jeden Augenblick in hervorragender Bildqualität festzuhalten. Ein klappbares LCD, das auch für Selfies geeignet ist, und ein hochauflösender elektronischer Sucher geben Anwendern die Freiheit, ihren eigenen, einzigartigen Stil immer und überall umsetzen zu können. Das Teilen von Bildern ist dank einer speziellen Smartphone-App, die darüber hinaus Inhalte zum Erlernen der Fotografie bietet, jetzt einfacher denn je. Fotografie für alle, von Familien bis hin zu Fotoenthusiasten: Der OM-D E-M10 Mark IV Body wird für 699 EUR / 799 CHF ab Mitte August erhältlich sein, das Kit mit dem M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ kostet 849 EUR / 999 CHF.

Im Vergleich zu anderen Kamerasystemen sind die Olympus Kameras und M.Zuiko Objektive oftmals nur halb so groß und schwer und damit eine echte Alternative für mobile Fotografen. Die Kombination aus hochauflösenden, leistungsstarken Objektiven mit der weltbesten Bildstabilisierung ermöglicht hochwertige Fotos und Videos in beinahe jeder Situation. Die E-M10 Mark IV ist die kleinste OM-D. Mit ihrem optimierten Griff und den neuesten Bildgebungstechnologien ist sie die Wahl für alle, die eine kompakte Lösung suchen, die immer dabei sein kann.

Mobilität und leistungsstarke 5-Achsen-Bildstabilisierung

Die neue OM-D kommt im klassischen Olympus Design und ist leichter als je zuvor.

In Kombination mit dem Standard-Kit-Objektiv wiegt die neue Kamera gerade mal 476 g. Der neue verbesserte Griff der E-M10 Mark IV bietet einen sicheren Halt und sorgt so für mehr Stabilität. Dank der im Gehäuse integrierten 5-Achsen-Bildstabilisierung mit

einer Kompensation von bis zu 4,5 EV-Schritten*, dem neuen 20-Megapixel-Live-MOS-Sensor und den leistungsstarken M.Zuiko-Objektiven sind hochwertige Fotos und Videos, einschließlich Nacht- und Teleaufnahmen, in nahezu allen Situationen garantiert.

Akku leer? Kein Problem, er kann nun auch unterwegs einfach über USB in der Kamera aufgeladen werden.

Vielseitige Aufnahmefunktionen und ein klappbares LCD für Selfies

Die E-M10 Mark IV steckt voller Technologien für die präzise Erfassung einmaliger Momente, zum Beispiel mit 15 Bildern pro Sekunde. Der C-AF ermöglicht nun die kontinuierliche Fokussierung auf sich bewegende Motive. Face Priority/Eye Priority AF fokussiert jetzt auch auf Gesichter im Profil oder mit Blick nach unten. Im Silent Mode werden Auslöser und Betriebsgeräusche deaktiviert – das ist immer dann nützlich, wenn es leise sein muss, wie bei Vorträgen und der Aufnahme von schlafenden Kindern.

Im Auto-Modus erkennt die Olympus OM-D verschiedene Aufnahmesituationen und wählt automatisch die entsprechenden Einstellungen. Der Advanced Photo (AP)-Modus ermöglicht sogar Aufnahmen, für die normalerweise fotografische Kenntnisse nötig sind: So sind beispielsweise Mehrfachbelichtungen oder Lichtspuren von Sternen im Live Composite-Modus im Handumdrehen aufgenommen. Und dank der 4K-Videofunktion lassen sich besonders schöne Momente als 4K-Bild extrahieren.

Das klappbare LCD erleichtert die Aufnahme von Selfies und unterstützt bei Aufnahmen kurz über dem Boden oder über dem Kopf. Der hochauflösende elektronische Sucher ist besonders hilfreich bei hellem Außen- oder Gegenlicht.

Die OM-D E-M10 Mark IV ist mit dem Funkempfänger FC-WR und dem Blitzgerät FL-700WR für kabellose Shootings in nahezu jeder Umgebung kompatibel.

Praktische Smartphone-App

Die E-M10 Mark IV bietet Wi-Fi und Bluetooth®. In Verbindung mit der Smartphone-App OI.Share können Fotos und Video einfach und schnell geteilt werden. Das via Bluetooth verbundene Smartphone lässt sich außerdem als Fernauslöser verwenden. Zum Erlernen von Aufnahmemethoden und -techniken stehen in der App Kameraanleitungen und Tutorials zur Verfügung.

Zubehör

Die OM-D E-M10 Mark IV ist mit dem großen Micro Four Thirds Objektivsortiment von Olympus sowie mit Objektiven von Drittanbietern, die dem Micro Four Thirds Standard entsprechen, kompatibel. Darüber hinaus ist verschiedenes Systemzubehör, einschließlich maßgeschneiderter Kamerataschen, elektronischer Blitzgeräte sowie die kostenlose Bildbearbeitungs- und Workflow-Software Olympus Workspace erhältlich.

Mehr Informationen unter: www.olympus.de/accessories.

Gewährleistungsverlängerung

Wie bei jeder Olympus Kamera und jedem Objektiv erhält der Käufer einer E-M10 Mark IV eine kostenlose sechsmonatige Gewährleistungsverlängerung**, wenn er das Produkt auf der Plattform MyOlympus unter my.olympus-consumer.com registriert.

Mehr Informationen unter: olympus.de/cameras.

Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Spezifikationen finden Sie auf der Olympus Website unter www.olympus.de.

*M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ bei einer Brennweite von 42mm (35-mm-Äquivalent: 84 mm), CIPA Standard für zwei Achsen (Yaw und Pitch)

** Sechs Monate zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung im Erwerbsland