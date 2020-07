Bei unseren Kollegen von digitalkamera.de gibt es seit einigen Wochen Online-Seminare für Bildbearbeiter. Im Juni und Juli liefen bereits Einsteiger-Webinare zu Adobe Lightroom Classic und Capture One (Express und Pro). Im August geht es weiter mit zwei Workshops zu Lightroom, die von der bekannten Buch-Autorin und Trainerin Maike Jarsetz durchgeführt werden.

Im ersten Online-Seminar „Tipps und Tricks für den Lightroom-Workflow“ geht es darum den Lightroom-Workflow zu beschleunigen und von Stolpersteinen zu befreien. Meike Jarsetz zeigt, wie man Fehler bei Import und der Bildorganisation vermeiden und die Entwicklung schon von Anfang an optimieren kann. Ob schnelle Verschlagwortung, intelligente Bildauswahl oder effektive Serienentwicklung – nach diesem Webinar soll die Arbeit mit Lightroom schneller von der Hand gehen. Das Online-Seminar findet am 4. August in der Zeit von 18 bis 20 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 19,90 Euro.

Im zweiten Seminar (am 18. August) führt Meike Jarsetz von A-Z durch das Entwickeln-Modul von Lightroom. Die Teilnehmer erfahren, wie sie das Bild schon mit den ersten Basiskorrekturen auf den richtigen Weg bringen und wie wichtig die Reihenfolge der Korrekturen auf das Bildergebnis ist. Die Autorin entwickelt in dem Webinar unterschiedlichste Motive Schritt für Schritt zum perfekten Bildergebnis und nutzt dafür alle relevanten Entwicklungssteuerungen. Auch bei diesem zweistündigen Online-Seminar kostet die Teilnahme 19,90 Euro. Darin enthalten ist übrigens auch eine Aufzeichnung, sodass man später in Ruhe noch einmal alles nachvollziehen kann.

