Tokina stellt heute das SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF vor – ein neuer Vertreter der fast ausgestorbenen Gattung der Spiegeltele. Es ist gemessen an der großen Brennweite kompakt, leicht und günstig. Tokina stattet das rein manuelle SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF mit einem T2-Anschluss aus, über den es sich an DSLRs von Canon und Nikon sowie Spiegellose von Fujifilm, Sony und MFT adaptieren lässt.

Bei einem Spiegeltele wie dem heute vorgestellten Tokina SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF wird der Strahlengang gewissermaßen gefaltet. Das ermöglicht gemessen an der Brennweite sehr kurze und meist auch leichtgewichtige Bauformen. Gerade einmal 355 Gramm wiegt das neue Reflex-Objektiv. Und es ist nur knapp acht Zentimeter lang, allerdings mit seinem Durchmesser von 74 Millimeter eher pummelig.

Heute hat kaum noch ein Hersteller Spiegeltele im Programm. Deren Nachteil ist eine – vorsichtig formuliert – gewöhnungsbedürftige Bokeh-Wiedergabe. Details und Spitzlichter im Unscharfen werden mit einem harten Kringel versehen, Tokina spricht von „einem ganz speziellen Donut-förmigen und superglatten Bokeh“.

Das SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF ist ein rein manuelles Objektiv, es tauscht mit der Kamera keine Daten aus. Tokina bietet es mit einem T-2-Anschluss an, an den sich Adapter für diverse Bajonettsysteme anbringen lassen. Entsprechende Adapter gibt es für Nikon F, Canon EF, Fuji X, Micro Four Third und Sony E. Das SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF kostet 249 Euro, zusammen mit einem Mount-Adapter 265 Euro. Ab Mitte August soll es erhältlich sein.

Pressemitteilung des deutschen Distributors HapaTeam: