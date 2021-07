Rollei stellt LED-Dauerlicht „Lumen Studio 150“ vor

Neue LED-Serie mit vielseitigem Equipment

Norderstedt, 14.07.2021. Rollei bringt ein neues tageslichtähnliches LED-Dauerlicht und passendes Zubehör auf den Markt. Gleichzeitig präsentiert der Hersteller damit die neue Serie „Lumen Studio“, die mit kompakten und leistungsstarken LED-Dauerlichtern für die Studio-Fotografie und Videografie kommt. Den Anfang macht das 150-Watt-starke LED-Dauerlicht Lumen Studio 150.

Kraftvolle LED-Dauerlichter wie das Lumen Studio 150 eröffnen in der Foto- und Videografie neue Möglichkeiten, die sowohl für Profis als auch Einsteiger interessant sind. Das neue LED-Dauerlicht sorgt mit einer Farbtemperatur von 5.500 Kelvin und einer Beleuchtungsstärke von 20.768 Lux (gemessen auf 0,5 Metern ohne Reflektor) beziehungsweise 135.370 Lux (gemessen auf 0,5 Metern mit einem 70°-Reflektor) für flimmerfreies Licht. Außerdem punktet es mit einem CRI von über 95 und TLCI von über 96 und garantiert so jederzeit natürliches Licht für die Arbeit im Studio.

Über die Touch-Sensor-Tasten oder die Smartphone-App “Rollei Lumen” kann das Dauerlicht in 1%-Prozent-Schritten stufenlos zwischen 0 und 100 % in der Beleuchtungsintensität gedimmt werden. Eine stetige Kontrolle der Lichtintensität, sowie der Lampentemperatur kann über das OLED-Display erfolgen. Das edle Gehäuse des Lumen Studio 150 ist aus gebürstetem Aluminium und kann, dank der mitgelieferten U-Halterung, auch an Studio-Decken befestigt werden. Über das Bowens-S-type-Bajonett können eine Vielzahl an Lichtformern angebracht werden, wie zum Beispiel die ebenfalls neue „Balloon Softbox 65“ von Rollei.

Ab sofort ist das Lumen Studio 150 zum Einführungspreis von 199,99 € (statt 249,00 € UVP) sowie die neue Balloon Softbox 65 für 49,99 € (UVP) unter www.rollei.de erhältlich. Zusätzlich bietet Rollei ein interessantes Bundle bestehend aus beiden Produkten und einem Lampenstativ für 199 € (UVP) an.