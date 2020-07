REIMAGINE: Canon Livestream für die bisher größte Produktvorstellung. Registrierungen jetzt möglich.

Krefeld, 02. Juli 2020

Canon veröffentlicht heute Informationen über das Livestream-Event REIMAGINE. Registrierungen zur Teilnahme an der bisher größten Produktvorstellung sind ab sofort möglich.

Am 09. Juli 2020 um 14:00 Uhr CEST können vorab registrierte Teilnehmer die Keynote live am Bildschirm verfolgen, die Details zur Einführung neuer und innovativer Produkte enthüllen wird. Am Abend des 09. Juli 2020 (19:00 Uhr CEST) gibt es zudem eine ausführliche virtuelle Q&A-Session, in der Teilnehmer ihre Fragen rund um die Neuheiten direkt an Canon Produktexperten stellen können. Moderiert wird dies von der Tech-Journalistin Lucy Hedges.

Ebenfalls dabei sind führende Fotografen und Filmemacher, die bereits erste Erfahrungen mit den Neuzugängen sammeln konnten:

Ilvy Njiokiktjien ‒ vielgefeierter niederländischer Dokumentarfotograf, der in der ganzen Welt gearbeitet hat und für NGOs und große globale Verlage fotografiert.

‒ vielgefeierter niederländischer Dokumentarfotograf, der in der ganzen Welt gearbeitet hat und für NGOs und große globale Verlage fotografiert. Ivan D’Antonio – einer der vielversprechendsten Filmemacher Italiens, der bereits zahlreiche internationale Preise für seine Kurzfilme, Werbespots und Musikvideos erhalten hat.

– einer der vielversprechendsten Filmemacher Italiens, der bereits zahlreiche internationale Preise für seine Kurzfilme, Werbespots und Musikvideos erhalten hat. Javier Cortes – renommierter spanischer Porträt- und Modefotograf sowie preisgekrönter Kameramann und Regisseur.

– renommierter spanischer Porträt- und Modefotograf sowie preisgekrönter Kameramann und Regisseur. Martin Bissig ‒ ein in der Schweiz geborener, international bekannter Fotograf mit einem großen Netzwerk innerhalb der Sportindustrie.

‒ ein in der Schweiz geborener, international bekannter Fotograf mit einem großen Netzwerk innerhalb der Sportindustrie. Richard Walch ‒ deutscher Action-Sportfotograf und Filmemacher, der sich auf seine Präzision und Kreativität verlässt, um atemberaubende Bilder von Extremsportarten und Segeln zu produzieren.

‒ deutscher Action-Sportfotograf und Filmemacher, der sich auf seine Präzision und Kreativität verlässt, um atemberaubende Bilder von Extremsportarten und Segeln zu produzieren. Robert Marc Lehmann ‒ Meeresbiologe, wissenschaftlicher Taucher und Unterwasserkameramann, der in mehr als 100 Länder gereist ist, um atemberaubende Bilder zu aufzunehmen.

‒ Meeresbiologe, wissenschaftlicher Taucher und Unterwasserkameramann, der in mehr als 100 Länder gereist ist, um atemberaubende Bilder zu aufzunehmen. Samo Vidic ‒ Sport-, Abenteuer- und Werbefotograf, der für Kunden wie Red Bull und Getty arbeitet.

‒ Sport-, Abenteuer- und Werbefotograf, der für Kunden wie Red Bull und Getty arbeitet. Sanjay Jogia ‒ mehrfach ausgezeichneter britischer Hochzeitsfotograf, der für seine Ausgewogenheit von gestellten und ungestellten Bildern bekannt ist, die vor Emotionen und Charme strotzen.

‒ mehrfach ausgezeichneter britischer Hochzeitsfotograf, der für seine Ausgewogenheit von gestellten und ungestellten Bildern bekannt ist, die vor Emotionen und Charme strotzen. Ulla Lohmann ‒ eine deutsche Dokumentar-, Expeditions- und Abenteuerfotografin, die den Elementen trotzt, um erstaunliche Bilder zu kreieren.

‒ eine deutsche Dokumentar-, Expeditions- und Abenteuerfotografin, die den Elementen trotzt, um erstaunliche Bilder zu kreieren. Wanda Martin ‒ ein in London ansässiger Fotograf, dessen romantischen Bilder die Seiten der großen Mode- und Musikmagazine gleichermaßen zieren.

Registrierungslink für die Teilnahme an beiden Events: www.canon.de/pro/events/reimagine-live-event/

Event-Details:

DATUM: Donnerstag, 09.07.2020

UHRZEIT: 14:00 CEST

LOCATION: Canon YouTube-Kanal

SPRACHE: Englisch