In Lightroom lassen sich Bilder mit bis zu fünf Sternen, einer von fünf Farben und zwei Flaggen markieren. Was nimmt man nun zu welchem Zweck? Tatsächlich ist das – bis auf die schwarze Flagge, mit der Sie Fotos zur Löschung markieren – ganz allein Ihre Entscheidung. Wenn Sie sich einmal festgelegt haben, sollten Sie Ihr Markierungsschema aber konsequent beibehalten. Sinnvoll ist es etwa, mit den Sternen zwischen guten und weniger guten Bildern zu unterscheiden und mit den Farben den Bearbeitungszustand wie in Form eines Ampel-Systems zu markieren. Die weiße Flagge bietet sich an, um bevorzugte Fotos von Model oder Kunden zu markieren.

