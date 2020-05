Skylum hat im April 2020 für jede verkaufte Software fünf Dollar an drei ausgewählte Hilfsorganisationen versprochen. Das Feedback war enorm, wie der Softwarehersteller jetzt bekannt gibt. Zusammengekommen ist eine Spendensumme von 118.515 US-Dollar, die zu drei gleichen Teilen an die Weltgesundheitsorganisation, an Heart to Heart International und GlobalGiving geht.

Pressemitteilung von Skylum Deutschland: