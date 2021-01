So hat Hersteller Skylum die Werkzeug-Palette im „Bearbeiten“-Bereich komplett neu und wesentlich übersichtlicher gestaltet. Alle Werkzeuge sind nun in einer Reihe angeordnet. Die bisherige Unterteilung in verschiedene Tabs entfällt, stattdessen sind die einzelnen Werkzeugbereiche in farblich markierte Kategorien unterteilt.