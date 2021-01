Lion Rock: Carbon-Stativ jetzt dauerhaft günstiger

Carbon-Stative der „Lion Rock“-Serie bilden die Speerspitze von Rollei. Ab sofort werden die leichten und robusten Carbon-Stative dauerhaft günstiger.

Die Carbon-Modelle der Lion Rock Serie bilden die absolute Speerspitze unter den Rollei-Stativen. Ein geringes Packmaß und das portable Gewicht treffen hier auf bedingungslose Stabilität und unvergleichliche Präzision. Die in Zusammenarbeit mit Profi-Fotografen entwickelte Serie glänzt dabei nicht nur mit hochwertigen Materialien, sondern in erster Linie mit jeder Menge cleverer Details wie etwa den Schaumstoff-Armierungen an den Bein-segmenten oder auch kombinierten Spike- und Gummi-Füßen.

Doch das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: Ab sofort sind sämtliche Modelle dauerhaft und teilweise sogar mehr als 50 Prozent im Preis gesenkt – auch die beiden Neuheiten: das Lion Rock Gimbal M sowie der Lion Rock Gimbalkopf M.

