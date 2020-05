Erweiterung der Veo Select Serie

Die perfekte Kombination aus Stil und Performance bekommt Zuwachs!

Seit jeher stehen die Modelle der VANGUARD VEO SELECT Serie für die Verkörperung der optimalen Kombination eines elegantem Business-Looks und der idealen Performance für Hobby- und Profifotografen in den verschiedensten Situationen.

Während die Serie bislang nur aus drei Rucksäcken (2-in-1 System) und einer Schultertasche (SELECT

35) bestand, erweitert VANGUARD die Kollektion nun um weitere Modelltypen, die ebenfalls in den Farben grün und schwarz erhältlich sind:

VEO SELECT Slim

VEO SELECT Rolltop

VEO SELECT Large

VEO SELECT Schultertaschen

Jedes einzelne Modell der Kollektion verfügt über ein stylisches Design und lässt sich auf den ersten Blick nicht ansehen, dass es sich um eine Kameratasche handelt. Doch trotz der optischen Unterschiede besitzen die Modelle eine Vielzahl an Gemeinsamkeiten:

Sie alle verfügen über ein geringes Eigengewicht, ein gut gepolstertes, atmungsaktives Gurtsystem und wurden zudem aus hochqualitativen, äußerst bestandsfesten bzw. belastbaren Materialien hergestellt, um einen maximalen Tragekomfort sowie eine lange Produkthaltbarkeit zu gewährleisten. Der Aufbau des Stauraums ist bei den Rucksackmodellen identisch und besteht aus einem unteren und oberen Hauptfach, wobei das untere für den Transport der Kameraausrüstung ausgelegt ist und das obere für persönliche Gegenstände und Zubehör. Die Schultertaschen verfügen über ein geräumiges Hauptfach. Innerhalb des Haupt-bzw. Ausrüstungsfachs befinden sich Partitionen zur individuellen Gestaltung des Stauraums, die sich perfekt an Ausrüstungsgegenstände anpassen lassen und optimalen Schutz bieten. Diese können bei Bedarf komplett entfernt werden und die Rucksäcke bzw. Schultertaschen somit ideale Begleiter für den Alltag. Außerdem besitzen alle eine Vielzahl an zusätzlichen Taschen und Fächern für diverses Zubehör, wie Speicherkarten, Ersatzakkus oder Ladekabel.

An der Außenseite befinden sich an allen Modellen (außer der Slim Reihe) dehnbare Seitentaschen, in welchen zum Beispiel Wasserflaschen oder Stative transportiert werden können.

Der Zugriff auf die Ausrüstung erfolgt bei den Rucksackmodellen über einen Reißverschluss auf der Vorder- oder Rückseite oder aber über einen Zugriff an der Seite der Tasche, über den die Kamera sofort griffbereit ist. Bei Bedarf lässt sich der Innenraum so arrangieren, dass der Inhalt der Tasche auch über einen vorderen Zugang erreicht werden kann. Bei den Schultertaschen erfolgt der Zugriff auf die Ausrüstung von oben.

Über diese Gemeinsamkeiten hinaus verfügt jedes Modell zusätzlich über individuelle Eigenschaften, die die VEO SELECT Serie gezielt bereichern und abrunden.

VEO SELECT 2-in-1 Systeme

Neben ihrem leichten Gewicht bilden vor allem die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten als Rucksack oder als Schultertasche, zwischen denen innerhalb von nur wenigen Sekunden gewechselt werden kann, das Highlight der VEO SELECT 2-in-1 System Serie. Dadurch werden die Taschen den unterschiedlichsten Herausforderungen gerecht, ohne dabei Einbußen im Tragekomfort verzeichnen zu müssen.

Trotz ihres geringen Gewichts von etwa 1,5 kg können sie zwischen 5,4 – 9,2 kg, je Modell, tragen. Die Modellreihe umfasst folgende Varianten:

VEO SELECT 41

VEO SELECT 45M

VEO SELECT 49

VEO SELECT Slim

Das Besondere der VEO SELECT Slim Rucksäcke ist, dass sie zum einen zwar nicht über Seitentaschen, dafür aber über zwei seitliche Zugänge für schnellen Zugriff verfügen und sich damit sowohl für links- als auch rechtshändige Fotografen eignen. Zum anderen sind sie mit einer Breite von lediglich 28 cm verhältnismäßig schmal, bieten aber dennoch viel Stauraum und können beispielsweise zusätzlich zur Kamera bis zu 5 Objektive und Zubehör transportieren. Damit trotz der nicht vorhandenen Seitentaschen Stative transportiert werden können, befinden sich an den Seiten, jeweils oberhalb der seitlichen Schnellzugriffe, spezielle Gurte, die zur Stativbefestigung vorgesehen sind.

Die VEO SELECT Slim Rucksäcke ergänzen dadurch nicht nur die VEO SELECT Serie insgesamt, sondern stellen gleichzeitig den Nachfolger der bisherigen ADAPTOR Rucksäcke dar.

Die Modellreihe umfasst folgende Varianten:

VEO SELECT 37BRM

VEO SELECT 46BR

VEO SELECT Rolltop

Außergewöhnliche Flexibilität bieten die Modelle der VEO SELECT Rolltop Kollektion, die mithilfe des oberen Rolltops eine zusätzliche Erweiterung des Stauraums ermöglichen.

Die Modellreihe umfasst folgende Varianten:

VEO SELECT 39RBM

VEO SELECT 43RB

VEO SELECT Large

Die VEO SELECT Large Varianten sind die größten der gesamten Produktserie, aber bieten dabei auch die größte Kapazität (bis zu 24 Liter) und höchste Traglast (bis zu 11,6 Kilogramm) im Vergleich zu den anderen Modellreihen.

Die Modellreihe umfasst folgende Varianten:

VEO SELECT 45BFM

VEO SELECT 48BF

VEO SELECT Schultertaschen

Besonders handliche Begleiter stellen die VEO SELECT Schultertaschen dar. Neben dem praktischen und handlichen Design bieten die Taschen trotzdem die Möglichkeit Stative zu transportieren. Die meisten Modelle verfügen ausschließlich über zwei schmale Seitentaschen, in welchen jeweils maximal ein kleines Stativ transportiert werden kann. Andere wiederum bieten die Transportmöglichkeit über ein zusätzliches Fach an der Vorderseite (28S, 36S) bzw. eine Befestigungsmöglichkeit an der Unterseite der Tasche (33). Für erhöhten Schutz des Materials und einen stabilen Halt verfügen die Modelle 22S, 28S und 36S über zusätzliche Gummifüße an der Unterseite.

Die Modellreihe umfasst folgende Varianten: