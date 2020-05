Apple aktualisiert 13″ MacBook Pro mit Magic Keyboard, doppelter Speicherkapazität und schnellerer Leistung

Cupertino, Kalifornien — Apple hat heute das 13″ MacBook Pro mit dem neuen Magic Keyboard, das das bisher beste Tipperlebnis auf einem Mac-Notebook bietet, aktualisiert und den Speicherplatz in allen Standardkonfigurationen verdoppelt und macht damit das beliebteste MacBook Pro noch wertvoller. Die neue Produktlinie bietet außerdem Prozessoren der 10. Generation für eine bis zu 80 Prozent schnellere Grafikleistung1 und macht einen 16 GB schnelleren 3733 MHz-Speicher bei ausgewählten Konfigurationen zum Standard. Mit leistungsstarken Quad Core-Prozessoren, dem brillanten 13″ Retina Display, Touch Bar und Touch ID, beeindruckenden Stereolautsprechern, ganztägiger Batterielaufzeit und der Leistung von macOS in einem unglaublich tragbaren Design ist das neue 13″ MacBook Pro ab sofort ab 1.499 Euro bzw. für Bildungskunden zu einem noch günstigeren Preis bestellbar.

“Egal, ob Student, Entwickler oder kreativer Profi – das 13″ MacBook Pro bietet starke Leistung, ein beeindruckendes Retina Display und ganztägige Batterielaufzeit in unserem mobilsten Profi-Notebook. Heute ergänzen wir das neue Magic Keyboard, verdoppeln den Standard-Speicherplatz und steigern die Performance, wodurch das 13″ MacBook Pro unseren Kunden ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet”, so Tom Boger, Senior Director of Mac and iPad Product Marketing von Apple. “Mit diesen Updates verfügt unsere gesamte Notebook-Produktfamilie über das Magic Keyboard für das beste Tipperlebnis, das es bisher auf einem Mac-Notebook gab, bietet doppelt so viel Speicherplatz wie bisher und liefert noch mehr Leistung.“