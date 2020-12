Die Technologie DeepPRIME von DxO PhotoLab 4 bietet mit dem revolutionären Apple M1-Chip noch mehr Effizienz

9. Dezember 2020 Zwei Monate nach seiner Einführung ist DxO PhotoLab 4, die fortschrittlichste Fotobearbeitungssoftware auf dem Gebiet der Bildbearbeitung, in der Lage, das volle Potenzial des neuen Apple M1-Chips auszuschöpfen, der in der neuen Generation von Mac mini-, MacBook Air- und MacBook Pro-Geräten enthalten ist. Die neue Version DxO PhotoLab 4.1 bietet auch eine verbesserte Farbkontrolle über das HSL-Werkzeug sowie die Unterstützung fünf neuer Kameras.

3- bis 5-mal schneller als auf den neuesten MacBook Pro 13“- und Mac mini Intel-Geräten

Der neue Chip Apple M1 zeichnet sich durch eine optimierte Architektur für die Bildbearbeitung und Algorithmen der künstlichen Intelligenz aus. DxO DeepPRIME, die Bildbearbeitungstechnologie in DxO PhotoLab 4, kann mit dem neuen Chip auf den Mac mini-, MacBook Air- und MacBook Pro-Geräten noch effizienter und leistungsstärker arbeiten.

Der Gewinn an Bearbeitungszeit ist im Vergleich zu den neuesten MacBook Pro 13“- und Mac mini Intel-Geräten 3- bis 5-mal so hoch bei fast der Hälfte der Kosten, und zwar in aller Stille. Die Bilder werden mit einer Geschwindigkeit von 1,5 MPix/s exportiert, also schneller als mit der vorherigen Technologie DxO PRIME. Der Apple M1-Chip bietet außerdem einen deutlichen Vorteil bei allen Bearbeitungsvorgängen. Da die Bildqualität von DxO DeepPRIME überragend ist – weil es gleichzeitig Rauschen und Demosaicing verarbeitet, selbst bei sehr niedrigen ISO-Werten –, ermöglichen Mac-Geräte mit dem M1-Chip seine systematische Anwendung auf ganz natürliche Weise, zum vollen Nutzen.

DxO DeepPRIME revolutioniert die Rauschminderung und die Konvertierung von RAW-Bildern

DxO DeepPRIME basiert auf den neuesten Technologien der künstlichen Intelligenz. Es verbessert auf einzigartige Weise die Rauschminderung und sorgt gleichzeitig für ein effizienteres Demosaicing. Die Qualität der Fotos ist spektakulär, insbesondere bei Aufnahmen bei geringem Licht, bei denen bestimmte Bereiche aufgehellt werden müssen, mit kleinen Pixeln oder aber bei Aufnahmen mit älteren Kameras.

Um das Demosaicing und die Rauschminderung bei RAW-Bildern perfekt durchzuführen, wurden mehrere Milliarden Lernproben in DxO DeepPRIME eingespeist. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 ist DxO weltweit für das Kalibrieren Hunderter Kameras und Tausender Objektive in seinen Laboren bekannt. Die Forschungsergebnisse sind branchenweit einzigartig. Verzeichnung, Vignettierung, chromatische Aberration, optische Verblassung und digitales Rauschen wurden mit einer enormen Präzision für jede Kamera und jede Situation erfasst.

Beim traditionellen Ansatz werden diese beiden Arbeitsgänge getrennt durchgeführt, wobei jeder Artefakte einführt, die die Qualität des anderen beeinträchtigen. Mit Deep Learning führt DxO DeepPRIME einen ganzheitlichen Ansatz ein, der beide Schritte vereint und außergewöhnlich leistungsstark ist.

Optimiertes HSL-Werkzeug

Das HSL-Werkzeug (Farbton, Sättigung und Helligkeit) von DxO PhotoLab 4 verfügt über einen exklusiven Einstellungsmodus, der auf einem Farbkreis basiert: das DxO ColorWheel. Dieser ermöglicht die Auswahl eines Farbbereichs aus acht Kanälen, deren Dimensionierung, das Festlegen einer Substitutionsfarbe und dann die Feinabstimmung der Übergänge. DxO PhotoLab 4.1 zeigt nun im Bild eine Maske an, mit der der ausgewählte Farbbereich direkt ermittelt werden kann. Der Fotograf profitiert so von noch mehr Benutzerkomfort und kreativen Möglichkeiten. Die Einstellung für die Einheitlichkeit bietet nach wie vor die Möglichkeit, die Farbvariationen innerhalb eines bestimmten Farbbereichs einzurichten. Die Einstellungen für Sättigung und Helligkeit bieten viel Flexibilität, insbesondere bei der Konvertierung von Farbaufnahmen in Schwarz-Weiß und der teilweisen Entsättigung.

Unterstützung neuer Kameras

Auch in DxO PhotoLab 4.1 wird die neueste Ausrüstung unterstützt. Die Unterstützung wird erweitert auf die Nikon Z 6II, die Sony A7C und A7S III sowie die Panasonic Lumix DC-S1H. Außerdem wurde eine neue Drohne in die Datenbank der optischen Module aufgenommen: DJI Mavic Air 2.

Preis & Verfügbarkeit

Die Editionen ESSENTIAL und ELITE von DxO PhotoLab 4.1 (PC und Mac) können ab sofort bis zum 31. Dezember 2020 zu folgendem Einführungspreis auf der Website von DxO (www.shop.dxo.com/de) heruntergeladen werden:

DxO PhotoLab 4.1 ESSENTIAL Edition: 99,99 € statt 129 €

DxO PhotoLab 4.1 ELITE Edition: 149,99 € statt 199 €

Für alle Besitzer von DxO PhotoLab 4 ist dieses Update kostenlos. Für die Lizenz von DxO PhotoLab 4 ist kein Abonnement erforderlich und die Software kann auf zwei Geräten (DxO PhotoLab 4 ESSENTIAL Edition) oder drei Geräten (DxO PhotoLab 4 ELITE Edition) installiert werden. Fotografen, die Besitzer einer Lizenz für eine Version von DxO OpticsPro oder DxO PhotoLab 3 sind, können auf DxO PhotoLab 4 upgraden. Hierzu müssen sie sich in ihrem Kundenkonto unter www.shop.dxo.com/login_upgrade.php/de anmelden. Auf der Website von DxO ist außerdem eine einmonatige kostenlose Testversion von DxO PhotoLab 4 zum Download verfügbar: www.dxo.com/de/dxo-photolab/download/.