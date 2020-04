Neue Stativserie: VEO3 GO

Viele Fotografen suchen nach der einfachen Komplettlösung. Sie wollen sich darauf verlassen, dass ihr Zubehör für jede erdenkliche Situation die passenden Features hat, leicht, kompakt und bequem zu transportieren ist, sowie über eine hervorragende Qualität verfügt.

Diesen Ansprüchen wird VANGUARD mit der neuen Stativserie VEO3 GO gerecht:

​Die Stative lassen sich – je nach Modell – zu einer kompakten Höhe von 33cm zusammenklappen und weisen dabei lediglich ein Eigengewicht von 820 Gramm (VEO3 GO 204) auf. Gleichzeitig wird durch innovative Produktionsverfahren unter Verwendung von CNC-Technik der hohe Qualitätsstandard an die Produkte nicht nur sichergestellt, sondern sogar weiter ausgebaut, sodass die Stative dabei noch immer eine Belastbarkeit von bis zu 12 Kilogramm aufweisen.

Die zusätzlichen Features der Stativreihe erlauben den Einsatz für verschiedenste Anforderungen, wie zum Beispiel Makro- und Panoramaaufnahmen. So verfügt jedes Modell über eine umlegbare Mittelsäule, einen Low-Angle-Adapter und einen Arca-Swiss kompatiblen Kugelkopf. Darüber hinaus können alle Modelle der VEO3 GO Reihe zu einem Monopod umfunktioniert werden und dadurch eine Arbeitshöhe von bis zu 1.70m (VEO3 GO 265) bieten, wodurch es sich auch für große Fotografen eignet.

Die beiliegende Smartphone Halterung kann sowohl an das Stativ als auch an den Monopod angebracht werden. Letzteres in Kombination mit der, ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen, Bluetooth-Fernbedienung ermöglicht die zusätzliche Nutzung als Selfie- (oder VLOG) Stick.

Somit schafft es die VEO3 GO Serie den unterschiedlichsten Ansprüchen mit Leichtigkeit gerecht zu werden.

Die Twist-Lock-Verschlüsse gewährleisten, dabei nicht nur eine schnelle Handhabung, sondern bieten ebenfalls die Möglichkeit, die Beine nach einem Einsatz, beispielsweise im Sand oder Salzwasser, einfach und sicher zu reinigen, ohne dabei die Beine oder verbaute Mechanismen zu beschädigen.

Sämtliche Stative von VANGUARD werden unter Verwendung von innovativer CNC-Technik hergestellt – dadurch werden Toleranzen auf ein Minimum reduziert und unser hoher Qualitätsanspruch an unsere Produkte gleichzeitig noch weiter ausgebaut.