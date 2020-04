Lomography Babylon Kino B&W ISO 13 35 mm Film

Ein eleganter neuer Schwarz-Weiß-Film für detaillierte Aufnahmen

Nuancenreiche Nostalgie

Die Lomography B&W Kino Filmfamilie bekommt mit der Einführung des Babylon Kino B&W ISO 13 35 mm Films dieses Jahr zum zweiten Mal Zuwachs. Diese panchromatische Emulsion ist, wie ihr Namensvetter, ein aufbereitetes Stück Geschichte. Der Babylon Kino B&W Film, der von einer Rolle eines deutschen Kinofilms stammt, fängt die emotionalsten Momente des Lebens in detaillierten, zärtlichen Wiedergaben ein. Nackte Füße ruhen auf zerknitterten Laken, längst vergessene Gespräche hallen in leeren Räumen wider, gefaltete Hände und ernste Gesichter rufen die Erinnerungen wach, die sie am meisten bewegen, und errötende Liebende weben ihre umtosten Geschichten der Hingabe. Der Babylon Kino B&W Film kann mit 20% Rabatt vorbestellt werden und wird voraussichtlich ab Juli 2020 ausgeliefert.

Glamouröse Grautöne

Das mondfarbene Monochrom ist perfekt für geübte Profis und angehende Fotografen gleichermaßen. Der Babylon Kino B&W Film eignet sich für diejenigen, die sich gerne mit scharfen Details, wenig Korn und subtilen Verläufen beschäftigen. Er fängt weiche Tonkontraste ein, wobei die Details auch in superhellen Szenarien erhalten bleiben. Mit einem hohen Dynamikbereich kommt der Babylon Kino B&W Film bei der Aufnahme intimer Porträts und weicher Erzählszenen zur Geltung, da auch bei ungeschminkten Nahaufnahmen wunderschöne Lichteffekte erzielt werden – der Babylon Kino B&W Film verleiht den Bildern eine feine Nostalgie. Er kann in jedem örtlichen Fotolabor oder zu Hause mit Hilfe unseres Entwicklungsleitfadens, der eine Entwicklungstabelle und Tipps für die Aufnahme enthält, entwickelt werden.

Die B&W Kino Familie

Obwohl wir erst vor zwei Wochen den Fantôme Kino B&W Film vorstellen durften, haben wir keine Pause eingelegt – wir versuchen in guten und schwierigen Zeiten, unsere kreative Community mit analogen Leckereien zu versorgen! Der Babylon Kino B&W Film ist der vierte in unserer B&W Kino Filmfamilie – unsere ganz besondere Sammlung von monochromen Meisterwerken in verschiedenen Formaten. Egal, ob Du die starken Kontraste oder ein anspruchsvolles Tonspektrum suchst, die Mitglieder der B&W Kino Film Familie helfen Dir, Bilder mit zeitloser filmischer Atmosphäre zu schaffen, stimmungsvolle Szenen einzufangen und in die Welt der Selbstentfaltung einzutauchen.

Technische Spezifikationen

Film Typ: Panchromatisch Schwarz-Weiß

ISO: 13

Format: 35 mm

Entwicklung: Standard Schwarz-Weiß

Preis: 8.9 EUR

Geplante Lieferung: Juli 2020