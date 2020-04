Leichte und kompakte Reisestative made in Italy: Die neue Element-Mii-Kollektion

Köln, März 2020 – Manfrotto, der führende Zubehörspezialist im Bereich Foto und Video aus Italien, präsentiert die Reisestativ-Kollektion Element MII. Hergestellt aus hochwertigen Materialien in der hauseigenen Produktion in Italien, wendet sich diese farbenfrohe Kollektion speziell an passionierte Reisefreunde und Foto-Enthusiasten, die ein leichtes und stabiles Stativ für ihre Kompaktkamera, CSC, DSLR oder das Smartphone suchen. Die Kollektion umfasst die Stative Element MII, Element MII Mobile, Element MII Mobile BT sowie das Element MII Einbeinstativ. Insbesondere mit der Mobile-Version trifft Manfrotto den Nerv der Zeit, da immer mehr Menschen ihr Smartphone zum Fotografieren nutzen. Diese smarte Variante bietet damit eine einfache, aber trotzdem professionelle Lösung für qualitativ hochwertiges Fotografieren und Filmen mit dem Smartphone. Die Produktlinie Element MII ersetzt das Element “Groß” sowie das bisherige Element-Einbeinstativ. Die neuen Einbein-Modelle sind zum Preis von 49,99 Euro, die Dreibeinstative zu Preisen zwischen 129,99 Euro (Aluminium) und 229,99 Euro (Carbon) erhältlich. Die Artikel sind überwiegend sofort online und im Handel verfügbar.

Element-MII-Kollektion:

Die Kollektion Element MII ist die Erweiterung der seit 2017 sehr beliebten Produktlinie Element. Neben den neuen Modellen bleiben die kleinen Element-Stative in Aluminium und Carbon weiterhin erhältlich. Element MII – wobei das MII für MADE IN ITALY und MARK 2steht – bietet hohe Qualität, makellose Konstruktion, stilvolles Design, einige spannende Extras und praktische Features. Äußerst kompakt, leicht und zuverlässig, punktet die neue Linie auch durch unentbehrliche Funktionalität zu extrem erschwinglichen Preisen. Die Versionen aus Carbon und Aluminium sind ideal, um der Kreativität unterwegs freien Lauf zu lassen. Sie erreichen aufgestellt bis zu 1,60 Meter Höhe, das Packmaß beträgt jedoch nur 42,5 cm. Die Variante aus Aluminium wiegt 1,55 kg, die aus Carbon lediglich 1,35 kg. Die Stative tragen sicher bis zu 8 kg an Ausrüstung, die Einbeinstative sogar bis zu 15 kg.

Besonders smart geht es in der Mobile-Familie zu: Element MII Mobile wird direkt mit einer Universalklemme zur Befestigung des Smartphones geliefert und sorgt für brillante, verwacklungsfreie Aufnahmen mit dem Mobiltelefon. Optional erhältlich ist die Universalklemme auch für die Einbeinstative. Element MII Mobile BT bietet darüber hinaus die Möglichkeit, mittels einer mitgelieferten Bluetooth®-Fernbedienung die Aufnahmen zu steuern, welche dank zertifizierter Bluetooth®-Technologie mit einer Reichweite von bis zu 27,5 m bis zum Telefon glänzt. Für die Nutzung ist keine App, sondern nur ein Tastendruck erforderlich. Der Fernauslöser funktioniert mit Apple- und Android-Telefonen.

Premium-Ausstattungsdetails:

Der Alu-Kugelkopf des Element MII sorgt für absolut geschmeidige Bewegungen beim Ausrichten und hält die Ausrüstung danach fest in ihrer Position. Der Kopf besitzt zwei unabhängige Verriegelungen, eine mit dem großen Drehknauf für die Bewegung der Kugel und eine mit einem kleineren Knauf für die 360-Grad-Schwenkbewegung, und ist zur exakten Positionierung mit zwei Libellen ausgestattet. Der Kopf wird mit der ultraleichten 200PL-PRO-Light-Platte geliefert, welche sowohl Arca Swiss- als auch Manfrotto RC2-kompatibel ist. Gummieinsätze maximieren den Halt, selbst bei extremen Aufnahmewinkeln.

Die robuste Stativschulter aus Aluminium garantiert maximale Stabilität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Um die Größe des Stativs zu minimieren, beherbergt das geniale Kernstück den patentierten Beinwinkel-Auswahlmechanismus, der ein zügiges Umstellen der Beinwinkel zum schnellen und genauen Platzieren der Kamera ermöglicht.

Dank des M-Lock Drehverschlusssystems sind die Beine im Handumdrehen fixiert und das Stativ damit zügig aufgestellt, ohne das Motiv aus dem Auge zu verlieren. Ein automatischer Widerstand nach dem Herausziehen der Beinsegmente unterstützt dabei den Aufbau in Sekundenschnelle. Des Weiteren besteht beim Element MII die Möglichkeit, die Mittelsäule herauszunehmen und um 180° gedreht zu nutzen, was bodennahe Aufnahmen erleichtert. Eine gummierte Beinmanschette sorgt für maximalen Komfort bei der Nutzung. Jedes Stativ wird in einer eigenen, gepolsterten Tasche geliefert, um es sicher zu lagern und zu transportieren. Alle Stative verfügen über einen stabilen Haken an der Mittelsäule, der zum Einhängen der Tragetasche und zur Erhöhung der Stabilität dient. Geliefert werden die Stative der Element MII-Kollektion in einer umweltfreundlichen Verpackung ohne Plastik.

Key-Facts Element MII:

Besteht aus stabilem, kompaktem und leichtem Aluminium

Traglast 8 kg

Drehverriegelungen zum einfachen Verstellen der fünf Beinsegmente

Stabiler Haken zum Einhängen der Tragetasche und zur Erhöhung der Stabilität

Gummifüße für exzellenten Halt auf dem Boden

Intuitiver Mechanismus zum einfachen Einstellen von drei Beinwinkeln

Schnellwechselplatte 200-PL PRO Light

Wird in gepolsterter Tasche für Lagerung und Transport geliefert

Premium-Qualität „Made in Italy“

Erhältlich in Blau, Rot und Schwarz

UVP 129,99 Euro

Key-Facts Element MII Mobile:

Besteht aus Hochleistungs-Carbonfaser und wiegt lediglich 1,35 kg

Traglast 8 kg

Mit höchster Stabilität und Widerstandsfähigkeit trotzt dieses Modell selbst den härtesten Einsatzbedingungen

Universalklemme für brillante Aufnahmen mit dem Smartphone

Klemme verleiht sicheren Halt und wird am weiblichen 1/4-Zoll-Gewinde der Kamerabefestigung angebracht

Unterstützt alle Smartphones bis zu einer Breite von 8,4 cm

Drehverriegelungen zum einfachen Einstellen der fünf Beinsegmente

Stabiler Haken zum Einhängen der Tragetasche und zur Erhöhung der Stabilität

Gummifüße für exzellenten Halt auf dem Boden

Drei unabhängig einstellbare Beinwinkel

Wird in gepolsterter Tasche für Lagerung und Transport geliefert.

Premium-Qualität „Made in Italy“

UVP 199,99 Euro

Key-Facts Element MII Mobile BT

Dieselben Ausstattungsdetails und dasselbe Zubehör wie Element MII Mobile, aber zusätzlich eine Bluetooth-Fernbedienung

Die Bluetooth®-zertifizierte Technologie mit nur einem Knopf kann in bis zu 27,5 m Entfernung vom Telefon eingesetzt werden und benötigt keine App

Universalklemme für brillante Aufnahmen mit dem Smartphone

Drehverriegelungen zum einfachen Einstellen der fünf Beinsegmente

Stabiler Haken zum Einhängen der Tragetasche und zur Erhöhung der Stabilität

Gummifüße für exzellenten Halt auf dem Boden

Drei unabhängig einstellbare Beinwinkel

Wird in gepolsterter Tasche für Lagerung und Transport geliefert.

Premium-Qualität „Made in Italy“

Erhältlich in Schwarz und Rot in Aluminium sowie in einer Version aus Carbon

Traglast 8 kg

UVP 159,99 Euro (Alu-Version) / 229,99 Euro

Key-Facts Element MII Einbeinstativ