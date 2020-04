Trainer und Visionaries von Olympus waren fleißig und haben in den letzten Tagen eine Reihe von Video-Workshops und -Tutorials fertig gestellt. Sie sollen ambitionierten Fotografen Gelegenheit bieten, die erzwungene Zeit zuhause sinnvoll zu nutzen.

Unter Home with Olympus bieten der Kamerahersteller und seine Visionaries ein breites Spektrum an Tutorials, Videos, Live-Events, Webinare, Podcasts etc. zu fotografischen Themen. Dabei werden Einsteiger-Themen ebenso berücksichtigt (etwa: „Die wichtigsten Einstellungen der Kamera“) wie Olympus-Spezialitäten („Lightpainting bequem von zu Hause aus online lernen“).

Schon jetzt ist das Angebot reichhaltig. Und Olympus verspricht: „wir werden diese Inhalte in den nächsten Wochen kontinuierlich ausbauen“.