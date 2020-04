Canon: Neue Produkte trotz Corona wie geplant? +++ Fujifilm: Zwei neue Super-Tele in Entwicklung? +++ L-Mount: Läut’s noch nicht so recht? +++ Sigma: Kommen kompakte Festbrennweiten schon bald? +++ Sony: Objektiv mit F/1.2 in Arbeit?

Canon trotzt Corona und will wohl die nächsten neuen Produkte vorstellen wie geplant. Da sind sich die Gerüchteküche einig. Und so könnte bereits in etwa zwei Monaten die EOS R5 präsentiert werden. Das kommende Spiegellos-Flaggschiff hat Canon ja bereits angekündigt und zuletzt bestätigt, dass die Kamera in 8K filmen wird. Zudem verdichten sich die Gerüchte, dass Canon mit der EOS R6 eine kleine Schwester der R5 auf der Pfanne hat. Die soll sich mit 20 Megapixel bescheiden, IBIS hat sie wohl auch an Bord.

Fujifilm arbeitet an zwei starken Teleobjektiven für sein X-System. Darauf deuten zwei Patente hin, die Fujirumors ausgegraben hat: 300mm F/4 und und 500mm F/5.6. Beide Konstruktionen sind mit einem „Diffractive Optical Element“ (DOE) ausgestattet.

Läuft L-Mount schlechter als erhofft? Sigma-Chef Kazuto Yamaki hat kürzlich in einem Interview mit dem französischen Magazin Phototrend klare Worte gefunden: „Bezogen auf den Marktanteil ist Sigma nicht zufrieden mit der L-Mount-Allianz“. In einem anderen Interview geht Kazuto Yamaki davon aus, dass L-Mount noch ein, zwei Jahre braucht, um sich fest zu etablieren.

Dass Sigma schon bald besonders kompakte Festbrennweiten bringen wird, ist eigentlich kein Gerücht mehr. Sigma-Chef Kazuto Yamaki hat in einem Interview mit dpreview kürzlich bestätigt, dass eine derartige Produktlinie in Arbeit ist. Die Objektive sollen eine ähnlich hohe Abbildungsleistung aufweisen wie die Art-Serie, jedoch eine geringere Lichtstärke. Vorbild könnte das Sigma 45mm F2,8 DG DN | Contemporary sein, das Sigma letzten Sommer vorgestellt hat.

Sony will angeblich noch dieses Jahr eine Festbrennweite mit F/1.2 herausbringen. Die Gerüchtelage dazu ist allerdings äußerst dünn. Ob es ein 50er, 85er oder 35er wird – unklar. Fest steht nur: Lichtstärke F/1.2 ist das Maximum, was E-Mount erlaubt. Ein entsprechendes Objektiv fehlt bislang jedoch noch im Portfolio von Sony.