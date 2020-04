Lesertest Nikon Z 50: Spiegellos, kompakt, leistungsstark

DAS LESERFAZIT

Acht von zehn Testern bewerten die Nikon Z 50 mit „sehr gut“ in der Gesamtbeurteilung und 100 Prozent der Tester würden die Kamera weiterempfehlen – also Bestnote für die Nikon Z 50. Besonders lobten die Tester die sehr gute Bildqualität. Die Kamera ist klein, kompakt, liegt super in der Hand und bietet richtig starke Eckdaten in der Kombination aus Serienbild, Autofokus, ISO und Megapixelzahl.