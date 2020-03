Skylum Software wird von jedem Software-Verkauf im April fünf US-Dollar spenden, um Covid-19 zu bekämpfen und den Opfern der Coronavirus-Pandemie zu helfen. Das Geld geht an den Covid-19-Response Fund der Weltgesundheitsorganisation, den Coronavirus Relief Fund von GlobalGiving, Heart to Heart International und lokale Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt.

Corona hat die Welt im Griff. Etwa bei Skylum, Software-Schmiede unter anderem von Luminar. Auch dort sitzen die meisten der mehr als 100 Mitarbeiter rund um den Globus im Home-Office. Das berichtet Alex Tsepko, CEO von Skylum und macht sich Gedanken, wie es weitergehen könnte: „Ich bin sicher, dass die Dinge wieder zur Normalität zurückkehren werden und wir alle stärker als je zuvor daraus hervorgehen.“.

Doch zunächst, so Tsepko, „müssen wir alle tun, was wir können, um die Pandemie zu bekämpfen.“ Dabei geht Skylum mit gutem Beispiel voran: Den gesamten April über spendet das Unternehmen von jedem Verkauf auf skylum.com fünf US-Dollar, um COVID-19 zu bekämpfen und den Opfern der Coronavirus-Pandemie zu helfen. Erhalten sollen das Geld der COVID-19-Response Fund der Weltgesundheitsorganisation, der Coronavirus Relief Fund von GlobalGiving, Heart to Heart International und lokale Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt.

Luminar 4.2 ist ein einfach zu bedienendes Bilderverwaltungs- und Bildbearbeitungsprogramm, es kostet ab 69 Euro. Leser von photoscala erhalten 10 Euro Rabatt, wenn sie während des Bestellvorgangs den Code PHOTOSCALA eingeben. Für Besitzer der Vorversion ist das Update auf Luminar 4.2 ist kostenlos.