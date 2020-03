Fujifilm hat in der vergangenen Woche Firmware 1.20 für die X-T30 veröffentlicht. Sie erweitert die Fernsteuermöglichkeiten via USB beträchtlich – damit wird die Kamera fit für den Einsatz in Drohnen. Außerdem verbessert das aktuelle Firmware-Update den Autofokus der X-T30.

Mit der jetzt veröffentlichten Firmware 1.20 erhält die X-T30 erweiterte Fernsteuerungsfunktionen via USB, die vor allem beim Einsatz der Kamera in Drohnen interessant sind. Dazu zählt die Möglichkeit, Videoaufnahmen zu starten und zu stoppen, den Fokus manuell nachzuführen oder die Belichtungsparameter zu ändern.

Ferner verbessert Fujifilm mit Firmware 1.20 den Autofokus der X-T30. So soll die Augen-Erkennung präziser sein. Ebenso die Gesichtserkennung, falls sich Gesichter unterschiedlicher Größe im Bildausschnitt befinden.

