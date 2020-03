The Professional Imaging Conference (tPIC):

Das Profi-Event geht größer und digitaler in die zweite Runde

Nach dem großen Erfolg der ersten tPIC in 2019 wird die Profi-Konferenz auch dieses Jahr Ende Oktober der wichtigste Pflichttermin für alle aufstrebenden und professionellen Fotografinnen und Fotografen. Das Programm wird sowohl vor Ort als auch als Digitalformat übertragen.

Business-Development, Networking, Weiterbildung und unzählige neue Ideen tanken – das ist wichtiger denn je, um sich in einer dynamischen Imaging-Welt zu behaupten und sein Geschäft erfolgreich führen zu können. Gerade in Corona- und Post-Corona-Zeiten heißt es, die eigene Business-Strategie anzupassen und zu optimieren. Dazu gehört auch, dass die Inhalte der tPIC außer für die Teilnehmer vor Ort parallel auch über innovative digitale Konferenzformate online kommuniziert werden – und so mindestens 5.000 professionelle Anwender erreichen.

Die tPIC wird auch dieses Jahr ein hochkarätiges Line-up unterschiedlicher Themen und Trends von international tätigen Profi-Fotografen über Marketingexperten und Fachanwälten bis hin zu Kreativdirektoren und Fotojournalisten präsentieren. Der Fokus liegt dabei neben hochkarätigen Branchenexperten auch auf Spezialisten und Insidern aus anderen Branchen, die mit der Imagingwelt neue Schnittmengen bilden.

Zusätzlich bietet das wichtigste Profi-Event 2020 erneut den idealen Rahmen für einen Austausch zwischen Profis, Imaging-Experten und Business-Multiplikatoren. Neben den Vorträgen wird ein starker Fokus auf Networking-Sessions und Diskussionsrunden über aktuelle Branchenthemen gesetzt. Highlight wird diesbezüglich ein kreatives Abend-Event sein.

Aufgrund der sehr dynamischen Situation, ausgelöst durch den Coronavirus und in Hinblick auf eine vernünftige Planungssicherheit der Veranstaltung, wird ein großer Fokus auf der Vernetzung von Online- und Offline-Erlebnis liegen. Es lohnt sich also ganz besonders, sich bereits jetzt Oktober 2020 zu notieren und dabei zu sein, um mit ganz neuen Ideen ins Jahresendgeschäft oder in die Planungen für 2021 zu starten.

Im April werden weitere Informationen auf www.tpic.de veröffentlicht.