Phase One präsentiert mit der One iXH 150MP eine spezielle Kamera zur Digitalisierung von Kunst- und Kulturobjekten. Sie erleichtert die Reproduktion mit ihrem speziellen „PPI-Assist“. Die 150-Megepixel-Mittelformatkamera ist ab sofort erhältlich, einen Preis teilt Phase One nicht mit. Pressemitteilung von Phase One Industrial: