Der dänische Kamerahersteller Phase One hat ein Update für Capture One veröffentlicht. Version 20.0.3 erweitert den Raw-Konverter um die neue Fujifilm X-T4 sowie weitere Kameras von Nikon, Canon und Olympus. Die Liste der unterstützten Objektive wächst ebenfalls, hinzugekommen sind Modelle von Sony, Nikon und Pentax. Neu ist auch Phase One Lab ein offenen Beta-Programm für das IQ4 System.

Capture One 20.0.3

Capture One 20.0.3 unterstützt eine Reihe neuer Kameras und Objektive, zusätzliche Funktionen bringt das Update nicht. Neu hinzugekommen sind:

Kameras

Fujifilm X-T4

Fujifilm X100V

Nikon D780

Nikon D3500

Canon EOS M100

Canon EOS M200

Olympus TG-6

Objektive

Sony FE 24mm F1.4 GM (SEL24F14GM)

Sony FE 600mm F4 GM OSS (SEL600F40GM) + 1.4X Teleconverter (SEL14TC)

Sony FE 600mm F4 GM OSS (SEL600F40GM) + 2X Teleconverter (SEL20TC)

Nikon AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Nikon AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G

Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 ED DC AW

Phase One Lab

Phase One Lab ist eine neue Plattform für Besitzer eines IQ4 Systems. Sie erhalten damit Zugriff auf neue Funktionen Ihrer Kamera in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Phase One lädt die Teilnehmer am Lab ausdrücklich auch zu (Verbesserungs-)Vorschlägen ein.

Eine neue Funktion präsentiert Phase One Lab auch schon: Dual Exposure+. Sie lässt bei einer Aufnahme zunächst zwei Bilddateien mit unterschiedlicher Belichtung entstehen, die dann in der Kamera zu einem Digitalfoto mit deutlich erweitertem Dynamikbereich kombiniert werden. Bei diesem Verfahren wird die erste Aufnahme korrekt belichtet und gespeichert. Der Kameraverschluss bleibt jedoch weiter geöffnet, bis eine zweite Aufnahme mit +3 EV entstanden ist. Beide Dateien werden sodann zu einem Quasi-HDR-Bild kombiniert. Derzeit ist das allerdings nur mit dem Spitzenmodell, der IQ4 150MP, möglich.