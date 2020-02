Eizo stellt den Color Edge CS2731 vor, einen 27-Zöller speziell für Bildbearbeiter mit Notebook. Die schließen ihren tragbaren Rechner nämlich mit nur einem USB-Kabel an den Monitor an. Das versorgt dann nicht nur den Rechner mit Strom, sondern nimmt auch die Signale der Grafikkarte entgegen und leitet bei Bedarf Daten vom Notebook an einen externen Datenträger weiter. Der Color Edge CS2731 mit WQHD-Auflösung deckt den Adobe-RGB-Farbraum ab, ist bereits erhältlich und kostet rund 1100 Euro. Pressemitteilung von Eizo Deutschland: