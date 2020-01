HD PENTAX-D FA 70-210 mm F4 ED SDM WR

Kompaktes und leistungsstarkes Telezoom-Objektiv für das PENTAX 35 mm Vollformat SLR-System

RICOH IMAGING präsentiert mit dem HD PENTAX-D FA 70-210 mm F4 ED SDM WR ein be-sonders leichtes und vielseitig einsetzbares Telezoom-Objektiv, das als wichtige Ergän-zung der PENTAX D FA-Baureihe primär für die Verwendung mit einer 35 mm Vollformat- Kamera konstruiert ist, aber ebenso uneingeschränkt an Digitalkameras mit APS-C Sensor bei einer entsprechenden Brennweite von ca. 107 – 322 mm verwendet werden kann.

Das HD PENTAX-D FA 70-210 mm F4 ED SDM WR ist als kompaktes und leichtes Telezoom-Objektiv der perfekte Begleiter für jede Fototour. Mit den geringen Abmessungen und einem Ge-wicht von gerade mal 819 Gramm reagiert RICOH IMAGING auf das Feedback vieler PENTAX-Fotografen, die sich eine handlichere „Light Version“ des erfolgreichen PENTAX-D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW gewünscht haben. So eignet sich das neue Objektiv mit dem großen Brennwei-tenbereich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie der Reise-, Sport-, Reportage-, Tier- oder Landschaftsfotografie.

Die Objektivkonstruktion, mit insgesamt 20 Elementen in 14 Gruppen, umfasst drei ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) und zwei anomale Dispersionsglaselemente. Damit werden gleichermaßen Verzerrungen, Koma und chromatische Aberrationen kompensiert sowie die Vo-raussetzungen für kontrastreiche Bilder mit hoher Auflösung und Schärfe bis an den Bildrand ge-schaffen. Durch die Innenfokussierung bleibt die Baulänge des Objektivtubus konstant, was die Handhabung in vielen Aufnahmesituationen deutlich vereinfacht. Der minimale Fokussierabstand von gerade mal 0,95 Metern, bei einem Vergrößerungsfaktor von 0,32, eröffnet auch viele Mög-lichkeiten für interessante Nahaufnahmen, z.B. von Tieren und Pflanzen, mit einem schönen Bokeh-Effekt (Defokussierung) im Vorder- und Hintergrund.

Der italienische Landschaftsfotograf Matt Bishop (www.mattbishopphotography.com) hatte bereits Gelegenheit das neue Objektiv zu testen und war begeistert:

„[…] Damit schließt sich endlich eine wichtige Lücke im PENTAX Objektiv-Programm. Es ist um 1/3 leichter und kleiner als das D FA 70-200 mm F2.8. Ich habe es an der PENTAX K-1 probiert und es reagiert selbst in der Dunkelheit schnell und präzise.“

Das HD PENTAX-D FA 70-210 mm F4 ED SDM WR im Detail

Schneller Fokus durch SDM-Motor

Das neue Telezoom-Objektiv HD PENTAX-D FA 70-210 mm F4 ED SDM WR ist mit dem Super-sonic Direktantrieb (SDM) der neusten Generation ausgestattet. In Verbindung mit den darauf ausgelegten Kameras, wie der PENTAX K-1 Mark II, wird eine schnelle und nahezu lautlose Fo-kussierung ermöglicht, um jeden spannenden Augenblick einfangen zu können.

Zudem ist das Objektiv mit einem zweistufigen Fokusbereichsbegrenzer ausgestattet, mit dem der Fokusbereich eingeschränkt und so die Fokussierzeit verkürzt werden kann.

Eingangslichtstärke F4 für eine perfekte Bildgestaltung

Die runde Blende aus 9 Lamellen erzeugt ein Bild, in dem Punktlichtquellen von sanftem, kreis-förmigem Licht umhüllt zu sein scheinen. Selbst bei normalen Motiven entsteht so ein natürlicher Bokeh-Effekt im Hintergrund und die Highlights werden als wunderschön verschwommene sowie perfekt runde Lichtpunkte dargestellt, was nicht nur bei Porträtaufnahmen ein beeindruckendes Gestaltungsmittel ist.

Die konstante Blende von F4 als Eingangslichtstärke vereinfacht nicht nur die Belichtungskontrolle, sondern bietet viele Möglichkeiten in der Bildgestaltung.

Wetterfeste Konstruktion

Dieses als WR-Modell (Weather Resistant) entwickelte Telezoom-Objektiv verfügt über eine wet-terfeste Konstruktion mit sieben speziellen Dichtringen, die das Eindringen von Staub und Feuch-tigkeit effektiv verhindert. Zusammen mit einer wetterfesten, digitalen PENTAX-Spiegelreflexkamera bildet das Objektiv ein zuverlässiges Aufnahmesystem, das auch bei schwie-rigen Außenbedingungen, wie Regen oder Nebel, eine hervorragende Leistung bringt.

Objektivveredelung für hohe Brillanz

Das HD PENTAX-D FA 70-210 mm F4 ED SDM WR ist mit der neusten HD-Beschichtung (High Definition) ausgestattet. Im Vergleich zu herkömmlichen Multi-Layer-Beschichtungen verbessert diese, exklusiv von PENTAX entwickelte, Vergütung nicht nur die Lichtdurchlässigkeit, sondern reduziert auch den durchschnittlichen Reflexionsgrad im sichtbaren Lichtbereich um mehr als 50 Prozent. So werden nachteilige Auswirkungen von Streulicht und Geisterbildern minimiert – selbst bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen mit Gegenlicht.

Schutz vor Verschmutzung

Die ebenso von PENTAX entwickelte SP-Linsenvergütung (Super Protect) mit einer speziellen Fluor-Beschichtung der Frontlinse ist äußerst wasser-, fett- und schmutzabweisend, sodass sich vor allem Outdoor-Fotografen ganz unbeschwert auf ihre Motive in der Natur konzentrieren kön-nen. Und wenn doch mal Flecken, beispielsweise durch Fingerabdrücke, entstehen, lassen sich diese leicht entfernen.

Manuelle Fokussierung trotz Autofokus

Mit dem benutzerfreundlichen Quick-Shift-Fokus-System kann mühelos von Autofokus auf manu-ellen Fokus gewechselt werden, ohne dass ein Umschalten erforderlich ist. Für eine besonders feine Fokuseinstellung oder zur Korrektur des Autofokus, muss nur der Fokusring während des AF-Betriebs gedreht werden und es wird sofort in den manuellen Fokusmodus gewechselt.

Schnelle und leise Blendensteuerung

Das HD PENTAX-D FA 70-210 mm F4 ED SDM WR ist mit einem KAF4-Bajonett versehen, das über eine elektromagnetische Blendenkontrolle verfügt. Im Gegensatz zur mechanischen Steue-rung, bei der die Blendensteuerung vom Kameragehäuse erfolgt, ist der Antriebsmotor als Einheit in den Objektivtubus integriert. Das gewährleistet eine äußerst genaue Blendensteuerung bei ge-ringen Betriebsgeräuschen, Laufruhe und minimale Vibrationen, was sich nicht nur bei Videoauf-nahmen positiv bemerkbar macht.

Die wichtigsten Merkmale des HD PENTAX-D FA 70-210 mm F4 ED SDM WR auf einen Blick

Konstruiert für die Verwendung an PENTAX 35 mm Vollformatkameras

Bei PENTAX APS-C Kameras entspricht die Bildwirkung einer Brennweite von ca. 107 – 322 mm

Universeller Brennweitenbereich für eine Vielzahl von Anwendungen mit einer Naheinstell-grenze von 0,95 m bei einem Abbildungsverhältnis von 0,32x

Konstante Eingangslichtstärke von F4

Drei ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) und zwei anomale Dispersionsglaselemente für kontrastreiche Bilder mit hoher Auflösung und Schärfe bis in den Randbereich

SDM-Motor (Supersonic Direktantrieb) für schnellen und präzisen Autofokus

Wetterfeste WR-Konstruktion (Weather Resistant) mit 7 Dichtringen

Linsenveredelung durch HD-Vergütung (High Definition) und Schmutzabweisende SP-Beschichtung (Super Protect)

Quick-Shift für manuelle Fokuskorrektur

Elektronische Blendensteuerung

Verfügbarkeit und Preis

Das HD PENTAX-D FA 70-210 mm F4 ED SDM WR wird voraussichtlich ab Februar 2020, komplett im Kit mit Streulichtblende, erhältlich sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.199,- Euro bzw. 1.349.- SFr.