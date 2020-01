AF-S NIKKOR 120–300 MM 1:2,8E FL ED SR VR

Professionelles Telezoom-Objektiv für das F-Bajonett: Großer Brennweitenbereich von 120 bis 300 mm mit einer durchgängigen Lichtstärke von 1:2,8.

Gleichmäßiger, präziser AF: Die Leistung entspricht der eines Festbrennweitenobjektivs und eignet sich bestens für Motive in Bewegung. Eine elektromagnetische Blendenansteuerung ermöglicht eine hohe Konsistenz der Belichtung auch bei hohen Bildraten.

Fortschrittliche optische Konstruktion: 25 Linsen in 19 Gruppen, mit Nikons ED- und SR-Glas sowie ARNEO- und Nanokristallvergütung. Farbfehler, Koma, Geisterbilder und Streulicht werden deutlich minimiert.

Absolut zuverlässiger Bildstabilisator: Der Bildstabilisator (VR) von Nikon ermöglicht auch beim Einsatz mit einem Nikon Telekonverter um bis zu vier Lichtwertstufen längere Belichtungszeiten.

Bewährte Ergonomie von Nikon: Programmierbare Funktionstasten, reibungsloser Wechsel zwischen Quer- und Hochformat und viele weitere Funktionen.

Integrierter Stativfuß: Weist zur Vorderseite des Objektivs und sorgt so für optimale Balance und bequemen Transport.

Robuste Konstruktion: Mit seiner soliden Konstruktion und der umfangreichen Abdichtung ist dieses Objektiv für jedes Wetter gerüstet.