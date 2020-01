Leica Camera AG und Insta360 verkünden strategische Partnerschaft zur Neudefinition des Action-Kamera Segments

Die Unternehmen haben gemeinschaftlich die neue Insta360 ONE R entwickelt, eine zukunftsweisende adaptive Action-Kamera mit hochwertigem 1-Zoll-Sensor und fortschrittlichster Bildstabilisierung.

Wetzlar, 7. Januar 2020. Die Leica Camera AG und Insta360 haben heute ihre Partnerschaft bekanntgegeben, die echte Innovationen und modernste Bildqualität für Action-Kameras und 360-Grad-Kameras hervorbringt.

Auftakt der Kooperation ist die Markteinführung der Insta360 ONE R, eine adaptive Action-Kamera, die mit einem einzigartigen, austauschbaren Kameramodul die kreative Freiheit von 360-Grad-Aufnahmen mit der Präzision und Auflösung traditioneller Aufnahmen eines Einzelobjektivs verbindet.

Leica und Insta360 haben gemeinsam die hochwertige Insta360 ONE R 1-Inch Edition entwickelt, die Kreativen mit einem 1-Zoll-Sensor mit 5,3 K ein bei Action-Kameras bisher nicht erlebtes Maß an Bildqualität und Dynamikumfang ermöglicht und zudem mit der bekannten FlowState-Stabilisierung von Insta360 aufwartet. Das Weitwinkelobjektiv mit 5,3 K kann einfach gegen ein Setup mit zwei Objektiven ausgetauscht werden, dass das Geschehen in alle Richtungen gleichzeitig erfasst und eine Reihe kreativer Techniken freisetzt, die nur mit einem 360-Grad-Sehfeld möglich sind.

Das 1-Zoll-Weitwinkelmodul für die Insta360 ONE R ist das erste Resultat der gemeinsamen Vision und Entwicklung von Leica und Insta360 in einer Zeit, in der Kameras eine zentralere Rolle in Kultur und Kommunikation spielen.

„Mit Insta360 haben wir den richtigen Partner gefunden, um das jahrzehntelange Know-how von Leica in optischer und digitaler Bildverarbeitung in ein neues Produktsegment einzubringen. Insta360 verfügt über eine sehr hohe Expertise im Softwaresektor – vor allem im Bereich von 360-Grad-Erfassungstechnologien. Ziel unserer Zusammenarbeit ist die Entwicklung innovativer Technologien nach höchsten Bild- und Qualitätsstandards, mit denen wir die Grenzen des technisch Machbaren erweitern“, sagt Matthias Harsch, CEO der Leica Camera AG.

JK Liu, Gründer und CEO von Insta360, sagt: „Seit über einem Jahrhundert hat Leica kontinuierlich die Möglichkeiten der Kameratechnologie erweitert und dabei nie den grundlegenden Ethos von Handwerkskunst und Qualität aus den Augen verloren, der Fotografen dazu inspiriert, ihre eigene Arbeit weiterzuentwickeln. Für die Perfektionierung einer neuen Kamerageneration, die Anwender bei allen Schritten des kreativen Prozesses unterstützt – von der Aufnahme über das Bearbeiten bis zum Teilen von Bildern –gibt es für uns keinen besseren Partner. Die Kombination der unschlagbaren Kompetenz von Leica in Optik und Bildverarbeitung mit den einzigartigen Innovationen von Insta360 wie Stabilisierung ohne kardanische Aufhängung und intelligenter Bearbeitungssoftware wird beiden Marken die Möglichkeit bieten, Kategorien neu zu definieren und das Potenzial neuer Kameraformate und Aufnahmemodi zu verwirklichen.“